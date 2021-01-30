Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech сразу будут распределены для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.
По словам главного санитарного врача, это только в рамках механизма COVAX.
“COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения”, – отметил Ляшко.
Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал дату, когда украинцев могут начать вакцинировать против коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.