В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech сразу будут распределены для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

По словам главного санитарного врача, это только в рамках механизма COVAX.

“COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения”, – отметил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал дату, когда украинцев могут начать вакцинировать против коронавируса COVID-19.