Чоловік подав до суду на екстрасенса за те, що вона не зняла з нього "прокляття", накладене на нього колишньою дівчиною. Тепер він вимагає щонайменше $2500 компенсації.

Про це повідомляє американське видання NBC Los Angeles.

Житель Каліфорнії судиться з екстрасенсом, послугами якої користувався. Каже, що вона стверджувала, що відьма наклала на його шлюб прокляття. Цю відьму, як “сказали” ясновидиці карти Таро, найняла його колишня дівчина. За $5100 екстрасенс обіцяла це прокляття зняти.

Тепер чоловік подає позов за шахрайство на всю родину пані екстрасенса та ще кількох осіб. Позивач стверджує, що бізнесвумен не виконала своїх обіцянок.

Згідно з матеріалами суду, 17 вересня він знайшов у Google вебсайт екстрасенса, де її представляли як “докторку філософії з лайф-коучингу” та “екстрасенсом з любовних питань”. Це дало чоловікові “ще більше переконання, що він спілкувався з професіоналкою, яка зможе йому допомогти”.

Відповідачка керує своїм бізнесом в орендованому будинку. За словами жінки, вона пропонує “інтуїтивно-психічні читання, духовні консультації та керівництво, емоційне зцілення” та інші послуги.

Інші претензії позивача включають недбалість, змову з метою наживи та навмисне чи необережне заподіяння емоційної шкоди. Чоловік вимагає компенсації в сумі щонайменше $25 000 плюс штрафні санкції.