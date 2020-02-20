Про це він сказав в інтерв’ю “Громадському”.
Бородянський, який раніше очолював телеканал СТБ, розповів, що комерційний мовник вибирає продукти, які залучають аудиторію.
“Це його головна ідея: набрати продукти, які дозволяють йому збільшувати доходи. І “Битва екстрасенсів” – один з продуктів, який привертав чималу аудиторію. Можна по-різному оцінювати: шлак / не шлак, але завдяки, в тому числі, “Битві екстрасенсів” або лише “Битві екстрасенсів” були розслідувані багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з тюрем”, – заявив він.
На уточнююче запитання, чи вірить сам Бородянський в екстрасенсів і їх здатності, міністр сказав, що є “слабо віруючою людиною”.
Крім того, він також не вважає “Битву екстрасенсів” дезінформацією.
“Дезінформація – це те, що може зашкодити національним інтересам. А тут можна вірити, можна не вірити. Це драматичний твір, яке дозволяє в такій формі як документальна реальність переживати емоції”, – додав Бородянський.
(На відео з 1:30)
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