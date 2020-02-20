Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що завдяки передачі "Битва екстрасенсів", яка транслюється по телеканалу СТБ, було розслідувано безліч кримінальних справ.

Про це він сказав в інтерв’ю “Громадському”.

Бородянський, який раніше очолював телеканал СТБ, розповів, що комерційний мовник вибирає продукти, які залучають аудиторію.

“Це його головна ідея: набрати продукти, які дозволяють йому збільшувати доходи. І “Битва екстрасенсів” – один з продуктів, який привертав чималу аудиторію. Можна по-різному оцінювати: шлак / не шлак, але завдяки, в тому числі, “Битві екстрасенсів” або лише “Битві екстрасенсів” були розслідувані багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з тюрем”, – заявив він.

На уточнююче запитання, чи вірить сам Бородянський в екстрасенсів і їх здатності, міністр сказав, що є “слабо віруючою людиною”.

Крім того, він також не вважає “Битву екстрасенсів” дезінформацією.

“Дезінформація – це те, що може зашкодити національним інтересам. А тут можна вірити, можна не вірити. Це драматичний твір, яке дозволяє в такій формі як документальна реальність переживати емоції”, – додав Бородянський.

(На відео з 1:30)