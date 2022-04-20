Американська компанія AeroVironment, яка проєктує та виробляє безпілотні літальні апарати, передасть Україні понад сотню безпілотників для розвідки Quantix Recon.

Про це повідомили у пресслужбі компанії AeroVironment.

Зокрема окрім забезпечення безпілотниками, також фахівці виробника будуть навчати українських військових ними користуватись.

Про допомогу директор AeroVironment Вахід Навабі повідомив послу та воєнному аташе посольства України минулого тижня під час особистої зустрічі.

“Оскільки боротьба українських військових, які захищають свою Батьківщину та свободу від російського вторгнення посилюється, потреба українців у рішеннях, які допоможуть у захисті та збільшенні сил, зростають”, – сказав він.

Навабі додав, що AeroVironment забезпечить українських воїнів безпілотникамм Quantix Recon, які здатні літати і бути непомічені ворогом.

Також безпілотники Quantix Recon не піддаються впливу радіочастотних перешкод, що дозволяє здійснювати точну та швидку розвідку віддалених районів поля бою, які динамічно змінюються.

Використовуючи оперативні розвідувальні дані, зібрані Quantix Recon, оператори можуть швидко планувати та перевіряти завдання, щоб допомогти українським сухопутним військам уникнути небезпеки.

У компанії додали, що постачання БПЛА Quantix Recon не залежить від інших тактичних ракетних систем AeroVironment і БПЛА, які вже надаються Україні урядом Сполучених Штатів. Очікується, що першу половину переданого в пожертвування БПЛА Quantix Recon буде доставлено цього тижня, а оперативне навчання розпочнеться негайно.