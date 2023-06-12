Джерело: Елізабет Ґілберт/Instagram.
Письменниця зазначила, що публікація книги The Snow Forest (“Сніговий ліс”) може завдати додатково болю українським читачам.
Роман мали випустити у продаж в США в лютому 2024 року.
Події книги розгортаються у середині минулого століття у Сибіру. У романі авторка розповідає про групу осіб, котрі кинули виклик індустріалізації, суспільству та радянському уряду.
Ґілберт дослухалася до читачів з України, котрих обурили плани письменниці опублікувати роман про події на території РФ у час повномасштабної війни.
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“Я почула та прочитала всі повідомлення, тож ставлюся до них із повагою. Тому коригую курс і знімаю книгу з календаря публікацій. Нині – не час для публікації цієї книги. Я не хочу ще більше нашкодити людям, які вже пережили та продовжують переживати постійні страждання”, – заявила авторка.
Наразі письменниця зосередить увагу на інших книжкових проєктах.
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