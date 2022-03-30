Про це заявив командувач військами США та НАТО в Європі генерал Тод Волтерс, повідомляє CNN.
За його словами, розвідка США ще на початку російського вторгнення очікувала, що наступ по всій країні може призвести до того, що Київ опиниться в руках РФ протягом кількох днів. Але українці не лише тримають оборону, а й успішно контратакують.
Під час виступу Волтерса на слуханнях у комітеті Сенату США зі збройних сил, сенатор-республіканець з Міссісіпі Роджер Уікер запитав генерала про можливість існування слабких місць у зборі розвідданих, які призвели до помилки щодо України.
Волтерс, своєю чергою, пообіцяв зробити новий аналіз дій у всіх сферах і відділах одразу після завершення бойових дій.
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