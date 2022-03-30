Розвідувальні спецслужби Сполучених Штатів Америки визнали, що "могли припуститися" помилки при аналізі ймовірного повномасштабного вторгнення, переоцінивши РФ та недооцінивши боєздатність українських військових.

Про це заявив командувач військами США та НАТО в Європі генерал Тод Волтерс, повідомляє CNN.

За його словами, розвідка США ще на початку російського вторгнення очікувала, що наступ по всій країні може призвести до того, що Київ опиниться в руках РФ протягом кількох днів. Але українці не лише тримають оборону, а й успішно контратакують.

Під час виступу Волтерса на слуханнях у комітеті Сенату США зі збройних сил, сенатор-республіканець з Міссісіпі Роджер Уікер запитав генерала про можливість існування слабких місць у зборі розвідданих, які призвели до помилки щодо України.

Волтерс, своєю чергою, пообіцяв зробити новий аналіз дій у всіх сферах і відділах одразу після завершення бойових дій.