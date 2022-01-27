Дослідники з Університету Тафтса за 18 місяців змогли повністю відновити жабі ампутовану ногу. Тварина може нею рухати і навіть використовувати для плавання.

Про це повідомляє The Guardian.

Для проведення експерименту вчені обрали африканську пазуристу жабу, оскільки вона здатна від природи регенерувати свої кінцівки. Після ампутації задньої лапи, дослідники закрили рану силіконовим ковпачком, що містив суміш з п’яти препаратів. Всього лікування тривало 24 години, після чого тварина 18 місяців була на відновленні.

Коли фахівці помітили задовільні результати експерименту, його провели на десятках жаб. Більшість з тих, кого лікували, різко відновлювали зростання тканин. При цьому у багатьох відтворювалася майже повністю лапа, включаючи кісткову тканину і навіть пальцеподібні структури на кінці кінцівки.

“Той факт, що для запуску багатомісячного процесу регенерації потрібен лише короткочасний вплив препарату, припускає, що жаби і, можливо, інші тварини можуть мати дрімучі регенеративні здібності, які можна привести в дію”, – зазначив професор Ніроша Муруган.

Вчені сподіваються, що в майбутньому подібні ліки можна буде використовувати і для лікування людей.