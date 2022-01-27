Ілон Маск планує залучити людиноподібних роботів на заводи Tesla

Про це пише американське ділове видання Bloomberg.
“Основа економіки — це праця. То що станеться, якщо у вас насправді не буде дефіциту робочої сили? Я не впевнений, що взагалі означає економіка в цей момент. Ось про що Optimus. Tesla Optimus з часом може стати більш значущим, ніж автомобільний бізнес”, – наголосив Маск.
Роботів-гуманоїдів компанія використовуватиме для розв’язання проблеми з дефіцитом кадрів. За словами глави Tesla, виробництво Optimus Human Robot стане найважливішим завданням, над яким працюватиме компанія у 2022 році.
“З точки зору пріоритету продуктів, я думаю, що насправді найважливіша розробка продукту цього року, — це гуманоїдний робот Optimus”, – сказав Ілон Маск.
Зауважується, що проблема з ланцюгами постачання та дефіцит працівників можуть вплинути на потужність заводів. Тому у 2022 році Tesla не виведе на ринок жодної нової моделі електромобіля. Компанія зосередиться на розширенні виробництва.
Довідка. У серпні 2021 року Ілон Маск анонсував створення гуманоїдного робота, призначеного для усунення небезпечних, повторюваних завдань та реагування на голосові команди, пообіцявши продемонструвати прототип у 2022 році.
Зріст Optimus Human Robot має дорівнювати 173 см, вага – 57 кг. Він зможе ходити зі швидкістю 8 км/год та підіймати предмети до 20 кг.
- Нагадаємо, у вересні 2020 року бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що приблизно через три роки планується випуск бюджетних автомобілів вартістю близько $25 тисяч.
- Раніше на офіційному сайті Tesla зникла інформація про дату початку виробництва футуристичного пікапа Cybertruck. Жодних публічних заяв про цю дату компанія не зробила.
- Також стало відомо, що Tesla підписала перший довгостроковий контракт у США щодо постачання нікелю з компанією Talon Metals Corp. Компанія прагне зробити акумулятори електрокарів екологічнішими та отримати основне американське джерело цього металу.
- Виробництво автомобілів у Великій Британії зменшилось на 28,7% та склало 75756 одиниць у листопаді. Показники виявились найгіршими з 1984 року, оскільки автовиробники продовжують боротися із глобальним дефіцитом напівпровідників.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.
- У квітні 2021 року американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.