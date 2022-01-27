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Ілон Маск планує залучити людиноподібних роботів на заводи Tesla

Глава Tesla Ілон Маск заявив, що у майбутньому компанія планує зосередитися на виробництві роботів Optimus. Він спрогнозував, що їх виробництво з часом може стати пріоритетом для Tesla.

Четвер, 27 січня 2022, 22:04
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Про це пише американське ділове видання Bloomberg.

“Основа економіки — це праця. То що станеться, якщо у вас насправді не буде дефіциту робочої сили? Я не впевнений, що взагалі означає економіка в цей момент. Ось про що Optimus. Tesla Optimus з часом може стати більш значущим, ніж автомобільний бізнес”, – наголосив Маск.

Роботів-гуманоїдів компанія використовуватиме для розв’язання проблеми з дефіцитом кадрів. За словами глави Tesla, виробництво Optimus Human Robot стане найважливішим завданням, над яким працюватиме компанія у 2022 році.

“З точки зору пріоритету продуктів, я думаю, що насправді найважливіша розробка продукту цього року, — це гуманоїдний робот Optimus”, – сказав Ілон Маск.

Зауважується, що проблема з ланцюгами постачання та дефіцит працівників можуть вплинути на потужність заводів. Тому у 2022 році Tesla не виведе на ринок жодної нової моделі електромобіля. Компанія зосередиться на розширенні виробництва.

Довідка. У серпні 2021 року Ілон Маск анонсував створення гуманоїдного робота, призначеного для усунення небезпечних, повторюваних завдань та реагування на голосові команди, пообіцявши продемонструвати прототип у 2022 році.
Зріст Optimus Human Robot має дорівнювати 173 см, вага – 57 кг. Він зможе ходити зі швидкістю 8 км/год та підіймати предмети до 20 кг.

Теги: Optimus, Tesla, дефіцит кадрів, Маск, роботы

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