Уряд США назвав "політично вмотивованим" та засудив вирок, винесений керівництвом РФ політику Володимиру Кара-Мурзі, який виступив проти глави Кремля та його війни проти України.

Про це інформує пресслужба Державного департаменту США.

“Кара-Мурза став черговою жертвою репресій російського уряду. Ми знову закликаємо звільнити Кара-Мурзу, а також більше ніж 400 політичних в’язнів, утримуваних Росією”, – йдеться в заяві.

Наголошено, що американський уряд солідарний із Кара-Мурзою та іншими політиками, які критикували кремлівський режим. Зокрема, з Олексієм Навальним, Іллею Яшиним та іншими. “Ми підтримуємо їхні родини та друзів і вимагаємо негайного звільнення незаконно утримуваних громадян”,- додали у пресслужбі.

Нагадаємо, що Московський суд засудив 41-річного критика Кремля Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Чоловіка, який має російський і британський паспорти, визнали винним у державній зраді та інших звинуваченнях щодо дискредитації російських військових під час війни в Україні.

Володимир Кара-Мурза довгі роки був політиком, який виступав проти президента Володимира Путіна. Він лобіював іноземні уряди та інституції, щоб накласти санкції на Росію та окремих росіян за порушення прав людини. Засуджений заявив, що Росією керує “режим вбивць”, та що “Росія буде вільною”.

Також вирок засудила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

“Я рішуче засуджую вирок лідеру російської опозиції Володимиру Кара-Мурзі до 25 років ув’язнення після фіктивного судового процесу”, – заявила Пейчинович-Бурич у Twitter. Вона наголосила, що цей вирок є пародією на справедливість.

Варто зазначити, що у Латвії заборонили в’їзд до країни для десятьох громадян РФ. Це рішення пов’язане з вироком російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.