Американці все ще готові підтримувати Україну, навіть якщо це сприятиме підвищенню вартості енергоресурсів і зростанню інфляції.

Про це свідчать результати опитування, які опублікували на офіційній сторінці Брукінгського інституту.

У травні опитування Університету Меріленду виявило зниження готовності американського суспільства підтримувати Україну. Проте опитування Брукінгського інституту свідчить, що це не стало тенденцією, і готовність населення США “заплатити” певну ціну за допомогу українцям знову зростає.

У червневому опитуванні 62% респондентів заявили, що вони готові витримати більші витрати на енергоресурси, у порівнянні з 59% у травні. Але це менше, ніж було у березні – 73%.

58% опитаних висловили готовність до зростання інфляції, у порівнянні з 52% у травні. Але це також менше, ніж у березні – 65%. Готовність американців до втрат американських військ залишається низькою – 32%.

Між демократами та республіканцями існують значні відмінності у ступені готовності зазнати певних втрат заради підтримки України. І ця різниця між ними повільно, але зростає. Демократи висловлюють набагато більшу готовність допомагати Україні.

У той час як 78% відсотків демократів готові зіткнутися зі зростанням цін на енергоресурси, лише 44% республіканців поділяють цю думку. 72% демократів готові терпіти тривале зростання загального рівня цін, але лише 39% республіканців готові до того ж самого.

Різниця у готовності платити вищі ціни за енергоносії між демократами та республіканцями зросла з 30 відсоткових пунктів у березні до 32 відсоткових пунктів у травні та 34 у червні. Так само щодо готовності терпіти зростання інфляції, різниця зросла з 28 відсоткових пунктів у березні до 31 відсоткового пункту в травні та до 34 у червні. Серед республіканців 22% готові ризикувати життям американських солдатів у порівнянні з 37% демократів.

Попри те, що адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти запровадження забороненої для польотів зони над Україною, американська громадськість підтримує цю ідею, всупереч занепокоєнню щодо конфронтації з Росією. Підтримка запровадження забороненої для польотів зони над Україною зросла з 56% у березні до 59% у травні та 65% у червні.

Ця тенденція вийшла за межі партійних ліній: дедалі більше республіканців і демократів підтримують “закриття неба” над Україною, якщо повномасштабна війна триватиме й надалі.

Аналітики зазначають, що більшість американців не вірять в успіх Росії у повномасштабній війні.

Довідка. Брукінґський інститут — національний інститут передових досліджень США. Поєднує академічні та громадські стратегії. Веде дослідження в галузі економіки, політики, законодавчої сфери та “третього сектора”.

Відсотковий пункт — одиниця вимірювання для арифметичної різниці між двома відсотками. Наприклад, збільшення від 40 % до 44 % є збільшенням 4 вісоткових пунктів, але це збільшення на 10 % того, що вимірюється.