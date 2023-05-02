Про це інформує tvn24.
Мета проведення навчань – відпрацювання захисту східного флангу НАТО. Особливу увагу передбачається приділити операціям союзників у районі Балтійського моря.
Проходитимуть навчання не лише на території Польщі, а й у Швеції та країнах Балтії. Минулого тижня командування ЗС Польщі опублікувало попередження про те, що вулиці у північних, центральних та східних частинах країни можуть бути тимчасово заблокованими зокрема через транспортування танків M1 Abrams та іншої військової техніки до місця проведення навчань.
Uwaga kierowcy❗️
W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych po drogach większości województw na terenie Polski. 2 maja br. żołnierze i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych rozpoczną przemieszczenie na ćwiczenie #Anakonda23. pic.twitter.com/J1dkZrj8J9
— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 28, 2023
Anakonda 23 – це дев’ятий випуск найбільших маневрів польської армії, що тісно координується з американським Defender 23 і шведським Aurora 23 в межах навчань союзників уздовж східного флангу НАТО.
Як зазначило Оперативне командування, яке є організатором кожного випуску Anakonda, підготовка до нього почалася ще у 2021 році, але повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022 року поставила перед партнерами по коаліції нові виклики, а отже, вимушені зміни в концепції маневрів.
Серед озброєння використовуватимуться зокрема танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder і AHS Krab і реактивні системи Langusta.
- Південна Корея, Сполучені Штати та Японія 3 квітня розпочали спільні військово-морські навчання з використанням американського авіаносця USS Nimitz.
- Філіппіни спільно зі США провели найбільші військові навчання за десятиліття – після того, як Китай здійснив імітацію атак з повітря та моря біля узбережжя Тайваню.
- Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі ракет великої дальності, реактивних снарядів та пускових установок у межах угоди на суму до 10 мільярдів доларів.