2 травня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про початок військових навчань Anaconda 23. У маневрах беруть участь 12 тисяч польських армійців та сотні військовослужбовців із країн НАТО, а також держав-союзників Північноатлантичного альянсу.

Про це інформує tvn24.

Мета проведення навчань – відпрацювання захисту східного флангу НАТО. Особливу увагу передбачається приділити операціям союзників у районі Балтійського моря.

Проходитимуть навчання не лише на території Польщі, а й у Швеції та країнах Балтії. Минулого тижня командування ЗС Польщі опублікувало попередження про те, що вулиці у північних, центральних та східних частинах країни можуть бути тимчасово заблокованими зокрема через транспортування танків M1 Abrams та іншої військової техніки до місця проведення навчань.

Uwaga kierowcy❗️

W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych po drogach większości województw na terenie Polski. 2 maja br. żołnierze i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych rozpoczną przemieszczenie na ćwiczenie #Anakonda23. pic.twitter.com/J1dkZrj8J9 — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 28, 2023

Anakonda 23 – це дев’ятий випуск найбільших маневрів польської армії, що тісно координується з американським Defender 23 і шведським Aurora 23 в межах навчань союзників уздовж східного флангу НАТО.

Як зазначило Оперативне командування, яке є організатором кожного випуску Anakonda, підготовка до нього почалася ще у 2021 році, але повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022 року поставила перед партнерами по коаліції нові виклики, а отже, вимушені зміни в концепції маневрів.

Серед озброєння використовуватимуться зокрема танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder і AHS Krab і реактивні системи Langusta.