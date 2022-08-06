Після того, як російські армійці захопили Херсонську область, очільником окупаційної адміністрації регіону вони призначили колаборанта Володимира Сальдо. Однак 4 серпня стало відомо, що замість українського колаборанта окупаційну адміністрацію очолить росіянин, ексспівробітник ФСБ Сергій Єлісеєв.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили аналітики, зміна українського колаборанта на російського чиновника в окупованій адміністрації Херсонщини, може свідчити про намагання Кремля почати підготовку до офіційного російського керування на тимчасово окупованих територіях України.

Так, замість Володимира Сальдо новим “головою” Херсонської області став Сергій Єлісеєв – заступник голови Калінінградської області РФ, кий з 1993 по 2005 рік працював у російському ФСБ.

Щодо Сальдо, то він заявив, що вимушений покинути свою посаду, оскільки має певні проблеми зі здоров’ям.

Російські джерела повідомляли, що Сальдо страждав нервовим виснаженням, яке виникло після ускладнень від COVID-19.

Водночас російський Telegram-канал BAZA та деякі українські партизанські джерела повідомили, що колаборанта могли Сальдо отруїти і він перебуває у стан медикаментозної коми.