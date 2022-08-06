Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Як зауважили аналітики, зміна українського колаборанта на російського чиновника в окупованій адміністрації Херсонщини, може свідчити про намагання Кремля почати підготовку до офіційного російського керування на тимчасово окупованих територіях України.
Так, замість Володимира Сальдо новим “головою” Херсонської області став Сергій Єлісеєв – заступник голови Калінінградської області РФ, кий з 1993 по 2005 рік працював у російському ФСБ.
Щодо Сальдо, то він заявив, що вимушений покинути свою посаду, оскільки має певні проблеми зі здоров’ям.
Російські джерела повідомляли, що Сальдо страждав нервовим виснаженням, яке виникло після ускладнень від COVID-19.
Водночас російський Telegram-канал BAZA та деякі українські партизанські джерела повідомили, що колаборанта могли Сальдо отруїти і він перебуває у стан медикаментозної коми.
- Нагадаємо, українські розвідники заявили, що росіяни вже почали проводити комплекс заходів для проведення так званого “референдуму” на тимчасово окупованих територіях України.
- Також на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Водночас заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив про те, що окупаційна влада РФ не зможе провести жодного “референдуму” на тимчасово окупованих територіях України, адже ці території не будуть під її контролем.