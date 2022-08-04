Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив про те, що окупаційна влада РФ не зможе провести жодного "референдуму" на тимчасово окупованих територіях України, адже ці території не будуть під її контролем.

Про це він розповів у інтерв’ю LB Live.

За словами Ігоря Жовкви, Росія постійно поширює різну інформацію та змінює дати щодо проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України.

Він зазначив, що раніше окупанти говорили про 11 вересня, адже ця дата збігається з єдиним днем голосування у Росії. Проте потім почали надходити повідомлення про можливі інші дати, і що псевдореферендуми відбуватимуться не у вересні, а пізніше.

“У будь-якому разі, не хотілося б навіть цього аналізувати й слідкувати за їхньою підготовкою, адже ми впевнені, що такі “референдуми” не відбудуться, тому що ці території не будуть під контролем РФ”, – наголосив керівника Офісу президента.

Окрім того, Ігор Жовква зауважив, що РФ постійно надсилає сигнали про підготовку щодо проведення псевдореферендумів. Натомість такою поведінкою Москва демонструє свою невпевненість у тому, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Ігор Жовква додав, що все, що у Кремлі роблять – транслюють подібну інформацію внутрішній російській аудиторії. Також вони намагаються надсилати такі ж самі сигнали й українцям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Проте український народ розрізняє пропаганду від реального стану речей.

“Не вдасться Росії провести жодного легітимного референдуму на тимчасово окупованих територіях України”, – підсумував Ігор Жовква.

Нагадаємо, що нещодавно українські розвідники заявили, що росіяни вже почали проводити комплекс заходів для проведення так званого “референдуму” на тимчасово окупованих територіях України.