Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України з посиланням на слова представника ГУР Вадима Скібіцького в етері телеканалу “Київ”.
За його словами, розвідка чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія “Единая Россия”.
Росіяни уточнюють так звані списки виборців, а також відкривають дільниці для проведення “виборів”. Активно почався й процес роздачі російських паспортів: “Це комплекс заходів які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоби підготувати й провести референдум”, – заявив Скібіцький.
На думку Вадима Скібіцького, для того щоби не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські захисники будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня.
- Нагадаємо, що у Сполучених Штатах вважають, що встановлені окупаційною “владою” російські “лідери” в Україні проведуть фіктивні “референдуми” з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.
- Також за даними ЗМІ, Кремль поспішає провести так звані “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України, аби президент РФ Володимир Путін міг включити їх до складу Росії вже до середини вересня.
- Раніше окупаційна влада Запорізької області в особі нардепа VII і VIII скликань Євгена Балицького (самоназваного очільника воєнно-державної адміністрації), який перейшов на сторону окупантів, заявила, що вже скоро відбудеться референдум щодо приєднання Запорізької області до складу РФ.