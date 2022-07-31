Українські розвідники заявили, що росіяни вже почали проводити комплекс заходів для проведення так званого "референдуму" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України з посиланням на слова представника ГУР Вадима Скібіцького в етері телеканалу “Київ”.

За його словами, розвідка чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія “Единая Россия”.

Росіяни уточнюють так звані списки виборців, а також відкривають дільниці для проведення “виборів”. Активно почався й процес роздачі російських паспортів: “Це комплекс заходів які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоби підготувати й провести референдум”, – заявив Скібіцький.

На думку Вадима Скібіцького, для того щоби не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські захисники будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня.