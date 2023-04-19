Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували візит президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповані території України назвавши його ймовірну мету.

Про це йдеться у звіті ISW.

18 квітня в РФ повідомили про візит Путіна на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит було здійснено 17 квітня. Водночас на опублікованому відео Путін заявляє про те, що скоро настане Великдень, тому, імовірно, ці візити були ще до 16 квітня.

Опісля у Кремлі редагували відео, вирізавши момент з цими словами Путіна.

Фахівці додали. що також 18 квітня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Авдіївки на Донеччині.

“Не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі”, – зазначили експерти.

В ISW нагадали, що російські мілблогери часто критикували російських посадовців через те, що вони не відвідують передові позиції військових, на відміну від Зеленського.

Фахівці також зауважили, що згідно з геолокаційними кадрами на Херсонщині Путін відвідав Арабатську косу, яка за 130 км від лінії фронту.

Ще однією метою візиту Путіна на окуповані українські території фахівці вважать визначення “цапів-відбувайлів” перед контрнаступом ЗСУ. В ISW нагадали, що на окупованих територіях очільник Кремля зустрівся з низкою командувачів військами РФ в Україні, зокрема з генерал-полковниками Михайлом Теплінським, Олегом Макаревичем та Олександром Лапіним.

Фахівці наголосили, що такі показові зустрічі Путіна з командувачами є свідченням того, що Кремль укотре змінив військове командування, хоча, за даними одного прокремлівського мілблогера, начальник генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу були проти призначення Теплінського та Лапіна.