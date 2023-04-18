Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
У ЗМІ заявили, що Путін начебто відвідав штаб угрупування військ “Днепр” на Херсонщині, де заслухав доклади командуючого повітряно-десантними військами генерал-полковника Теплинського, командуючого угрупуванням генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.
“Путін на нараді у штабі “Днепр” закликав воєначальників поділитись думкою про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках та обмінятись інформацією”, – йдеться у повідомленні.
Пропагандисти також зазначили, що у штабі Путін привітав окупантів з Великоднем та подарував їм копію ікони, яка за його словами “належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії”.
Опісля Путін начебто відправився до так званої “ЛНР”, де відвідав штаб нацгвардії “Восток”, заслухавши доклади генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів що ситуацію на цьому напрямку.
Пропагандисти додали, що візити Путіна на окуповані території України “не були заплановані завчасно”. Вони також опублікували кадри з візитом Путіна.
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