РосЗМІ повідомили про візит президента РФ Володимира Путін на тимчасово окуповані території України. Зокрема пропагандисти зазначили, що очільник Кремля відвідав окуповані частини Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

У ЗМІ заявили, що Путін начебто відвідав штаб угрупування військ “Днепр” на Херсонщині, де заслухав доклади командуючого повітряно-десантними військами генерал-полковника Теплинського, командуючого угрупуванням генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників.

“Путін на нараді у штабі “Днепр” закликав воєначальників поділитись думкою про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках та обмінятись інформацією”, – йдеться у повідомленні.

Пропагандисти також зазначили, що у штабі Путін привітав окупантів з Великоднем та подарував їм копію ікони, яка за його словами “належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії”.

Опісля Путін начебто відправився до так званої “ЛНР”, де відвідав штаб нацгвардії “Восток”, заслухавши доклади генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів що ситуацію на цьому напрямку.

Пропагандисти додали, що візити Путіна на окуповані території України “не були заплановані завчасно”. Вони також опублікували кадри з візитом Путіна.