Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Андрій Шевченко очолюватиме “Дженоа” до 30 червня 2024 року. Це передбачено у контракті, що підписав український тренер.

Другим тренером буде Мауро Тасотті, який допомагав фахівцю у збірній України протягом п’яти років.

Технічними асистентами будуть Андреа Адзалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

До цього призначення Андрій Шевченко був головним тренером збірної України з футболу з 2016 по 2021 роки.

Андрій Шевченко у якості гравця виступав за такі клуби як “Динамо Київ” (у 1994-1999 та 2009-2012 роках), “Мілан” (Італія, у 1999-2006 та 2008-2009 роках) та “Челсі” (Лондон, Велика Британія, у 2006-2009 роках).

Наразі він єдиний, хто отримував “Золотий м’яч” (найвища індивідуальна нагорода футболіста) за часи незалежної України.