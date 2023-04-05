Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у Twitter.

“Президента Зеленського – на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльності у сфері безпеки, стійкості у захисті прав людини – нагороджено орденом Білого Орла”, – йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі.

Зазначимо, що сьогодні, 5 квітня, до Польщі з візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із ним приїхала перша леді Олена Зеленська.

Під час цього візиту планується підписання двосторонніх документів. Зокрема, Зеленський планує провести зустріч із представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму. Також він зустрінеться з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами, рятувальниками та мерами прикордонних з Україною міст.

“Ввечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які мешкають у Польщі, з великою промовою”, – повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Довідково. Орден Білого Орла є найстарішою й найвищою польською нагородою. Її вручають видатним людям, які зробили винятковий внесок у розвиток Республіки Польща.

Орденом нагороджувалися: королева Великої Британії Єлизавета II (1996), письменник Станіслав Лем (1996), канцлер Німеччини Гельмут Коль (1998), один із керівників повстання у Варшавському гетто Марек Едельман (1998), президент Литовської Республіки Валдас Адамкус (1999), президент Республіки Казахстан Назарбаєв Нурсултан (2004), президент України Віктор Ющенко (2005), польська письменниця і сценаристка Зофія Посмиш (2020), президент України Володимир Зеленський (2023).