Аномальна спека забрала життя 1 млрд морських тварин на узбережжі Канади

Понад 1 мільярд морських тварин на тихоокеанському узбережжі Канади, ймовірно, загинули від рекордної хвилі тепла на минулому тижні.

Про це повідомляє The Guardian.

“Тепловий купол”, який встановився над західною Канадою і північним заходом США протягом п’яти днів, підняв температуру в населених пунктах уздовж узбережжя до 40C, побивши давні рекорди.

Вважається, що сильна і невблаганна спека забрала життя близько 500 осіб в провінції Британська Колумбія і сприяла виникненню сотень лісових пожеж, які наразі горять по всій провінції.

Але експерти побоюються, що це також зробило руйнівний вплив на морське життя.

Крістофер Харлі, морський біолог з Університету Британської Колумбії, підрахував, що через незвичайну спеки могло загинути понад мільярд морських тварин. За його словами, прогулянка по пляжу в районі Ванкувера підкреслила масштаби руйнувань, викликаних хвилею тепла.

“Берег зазвичай не хрумтить, коли по ньому ходиш. Але всюди валялося так багато порожніх раковин мідій, що не можна було не наступити на мертвих тварин під час прогулянки”, – сказав він.

Харлі вразив запах гниючих мідій, багато з яких фактично були приготовані в аномально теплій воді. На мілководді гнили равлики, морські зірки і молюски.

Як відомо, мідії – витривалі молюски, добре переносять температури до 30 градусів.

“Але коли температура стає вище, це просто нестерпні умови”, – сказав він.

За словами Харлі, масова загибель молюсків тимчасово вплине на якість води, оскільки вони допомагають фільтрувати море, зберігаючи його досить чистим, щоб сонячне світло досягало середовище проживання для інших видів.

Експерти попередили, що провінції необхідно адаптуватися до реальності, що раптові і тривалі хвилі тепла, ймовірно, стануть більш звичайним явищем в результаті зміни клімату. Очікується, що наступного тижня ще одна хвиля тепла обрушиться на захід Сполучених Штатів і південний захід Канади.