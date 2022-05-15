Відповідне відео опубліковане на сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Відтепер до ініціативи приєдналися українців з усіх куточків світу: Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Антарктиди.
“Захисники Маріуполя! Ми – команда 27-ї Української антарктичної експедиції – підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Станція “Академік Вернадський” з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!”, – зазначили полярники.
Вони наголосили, що цінують і пишаються військовою доблестю українських захисників, їх відданістю Україні, незламністю за межею людських можливостей. Полярники заявили, що захисники Маріуполя щомиті у їхніх думках і серцях.
“Станція “Академік Вернадський” з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!”, – наголошують українці в Антарктиді.
- Нагадаємо, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.
- Кучма, Ющенко та Порошенко закликали світових лідерів та міжнародні організації допомогти у порятунку українських захисників з “Азовсталі”.
- Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна веде перемовини з Росією щодо евакуації 60 осіб з оточеного заводу “Азовсталь” у Маріуполі.