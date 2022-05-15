Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя та записали відеозвернення. У ньому команда висловила свою підтримку та зазначила, що пишається відданістю й незламністю кожного бійця на металургійному заводі "Азовсталь", вони завжди у їхніх думках і серцях.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Відтепер до ініціативи приєдналися українців з усіх куточків світу: Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Антарктиди.

“Захисники Маріуполя! Ми – команда 27-ї Української антарктичної експедиції – підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Станція “Академік Вернадський” з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!”, – зазначили полярники.

Вони наголосили, що цінують і пишаються військовою доблестю українських захисників, їх відданістю Україні, незламністю за межею людських можливостей. Полярники заявили, що захисники Маріуполя щомиті у їхніх думках і серцях.

“Станція “Академік Вернадський” з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!”, – наголошують українці в Антарктиді.