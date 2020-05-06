У центрі Києва з самого ранку підприємці перекрили вулицю Грушевського, вимагаючи від влади дозволити їм відновити свою діяльність.

Про це повідомляють #Букви.

Автомобільний рух заблоковано в обидві сторони. Водії невпинно сигналять, вимагаючи звільнити проїжджу частину.

Підприємці апелюють тим, що вони не працюють, вони не мають чим годувати дітей, тому блокуватимуть до тих пір, поки їх не почує влада.

За словами пікетувальників, у них сьогодні на 11:00 запланований пікет під стінами Кабміну.

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