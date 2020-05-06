Про це повідомляють #Букви.
Автомобільний рух заблоковано в обидві сторони. Водії невпинно сигналять, вимагаючи звільнити проїжджу частину.
Підприємці апелюють тим, що вони не працюють, вони не мають чим годувати дітей, тому блокуватимуть до тих пір, поки їх не почує влада.
За словами пікетувальників, у них сьогодні на 11:00 запланований пікет під стінами Кабміну.
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- 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів, де проходитла акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.
- У Львові представники малого бізнесу провели акцію протесту проти карантину.