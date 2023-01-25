AP: Папа Римський заявив, що гомосексуалізм не є злочином

російсько-українська війна
20:54 В Антарктиді відколовся айсберг величиною з Лондон
20:30 Для військових ЗСУ започаткували проєкт з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права
20:10 У Горлівці Донецької області росіяни примушують працівників місцевих підприємств отримувати паспорти РФ – Генштаб
19:41 Венеційська комісія не делегуватиме нікого у Дорадчу групу експертів з відбору суддів КСУ до внесення змін в закон
19:09 ЄСПЛ визнав прийнятною міждержавну справу «Україна та Нідерланди проти Росії»
18:56 Тищенко пропонує нардепам воювати у вільний від роботи час – ініціює законопроєкт
18:32 Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишається «загрозливою» – «Енергоатом»
18:13 Ukraine is Home: в Україні запускають платформу для забезпечення житлом постраждалих внаслідок війни
17:57 Нідерланди також розглядають можливість постачання Києву Leopard
17:40 За рік українці скоротили використання пластикових пакетів на 40 – 90% – Мінекономіки
17:21 Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на премію «Оскар-2023»
17:18 Україна розраховує залучити до танкової коаліції широке коло партнерів — прем’єр-міністр
Партнерський матеріал
17:00 Обирай леопардовий принт: підтримай флешмоб
16:58 ДТЕК почала імпортувати електроенергію з Європи, аби зменшити дефіцит в енергосистемі України
16:48 В ЄС подовжили санкції проти Росії на пів року — журналіст
16:36 Бельгія планує надати Україні новий пакет військової допомоги, але без танків
16:25 Підозрюваний у колабораціонізмі намагався підкупити слідчого СБУ
16:10 На Запорізьку АЕС росіяни, ймовірно, планують завезти ремонтників з Білорусі – «Енергоатом»
16:00 Погрози Росії ядерною війною суперечать міжнародному праву – глава МЗС Австрії
16:00 Так званий Сімферопольський «суд» заарештував ще 6 кримських татар — ЗМІ
15:48 Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області мають світло близько 6 годин на добу – ДТЕК
15:44 40% відділень банків готові до потенційного блекауту — НБУ
15:41 Цього тижня очікується перше засідання фінансового «Рамштайну»
15:33 Східну Азію охопив сильний холод: експерти назвали погоду «новою нормою»
15:29 Найближчі місяці є вирішальними для весняного контрнаступу України – Пентагон
15:24 Миколаївщина отримала понад 80 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
15:05 Сьогодні вранці українські військові знищили російський Су-25
15:02 Папа Римський Франциск уперше зустрівся з делегацією Всеукраїнської Ради Церков
15:01 У Відні скасували концерт російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує агресію РФ
Партнерський матеріал
14:52 Косметика з саліциловою кислотою – що варто знати

AP: Папа Римський заявив, що гомосексуалізм не є злочином

Папа Римський Франциск розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх "несправедливими", заявивши, що "Бог любить усіх Своїх дітей такими, якими вони є", і закликав католицьких єпископів вітати представників ЛГБТК у ​​церкві.

Середа, 25 січня 2023, 20:40
Підтримати

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Associated Press.

Франциск визнав, що католицькі єпископи в деяких частинах світу підтримують закони, які криміналізують гомосексуалізм або дискримінують ЛГБТК-людей, назвавши питання терміном “гріх”. Але він пояснив таке ставлення культурним походженням і сказав, що єпископам особливо потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожного.

Коментарі Франциска, які захисники прав гомосексуалістів назвали важливою віхою, є першими словами Папи про такі закони. Але вони також узгоджуються з його загальним підходом до ЛГБТК-людей і переконанням, що Католицька Церква повинна вітати кожного, а не дискримінувати.

Близько 67 країн у всьому світі криміналізують одностатеві статеві стосунки за згодою, 11 з яких можуть або запроваджують смертну кару, повідомляє The Human Dignity Trust, яка працює над тим, щоб скасувати такі закони. Експерти кажуть, що навіть там, де закони не виконуються, вони сприяють переслідуванням, стигматизації та насильству щодо ЛГБТК.

У США понад дюжина штатів все ще мають закони проти “содомії”, попри постанову Верховного суду 2003 року, яка визнала їх неконституційними.

Організація Об’єднаних Націй неодноразово закликала скасувати закони, які прямо криміналізують гомосексуалізм, заявляючи, що вони порушують права на недоторканність приватного життя та свободу від дискримінації та є порушенням зобов’язань країн за міжнародним правом щодо захисту прав людини, незалежно від сексуальної орієнтації.

Визнавши такі закони “несправедливими”, Франциск сказав, що Католицька Церква може і повинна працювати, аби покласти їм край.

Ми всі діти Бога, і Бог любить нас такими, які ми є, і за силу, що кожен з нас бореться за свою гідність, — наголосив Франциск.

Зауваження Папи Римського були зроблені напередодні поїздки до Африки, де такі закони поширені, як і на Близькому Сході. Багато з них походять із британських колоніальних часів або натхненні ісламським правом. Деякі католицькі єпископи рішуче підтримали їх як такі, що відповідають вченню Ватикану, а інші закликали скасувати їх як порушення основної людської гідності.

24 січня Франциск зазначив, що відносно гомосексуалізму необхідно розрізняти злочин і гріх. Церковне вчення стверджує, що гомосексуальні акти є гріховними, але до усіх потрібно ставитися “з гідністю та повагою”.

Коментарі Папи Римського не стосувалися конкретно трансгендерних чи небінарних людей, а лише гомосексуалізму, проте прихильники більшого залучення ЛГБТК до католицької церкви привітали коментарі Папи “як важливий прогрес”.

Теги: вчення, гомосексуалізм, гріх, злочин, Папа Римський Франциск

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook