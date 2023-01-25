AP: Папа Римський заявив, що гомосексуалізм не є злочином

Папа Римський Франциск розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх "несправедливими", заявивши, що "Бог любить усіх Своїх дітей такими, якими вони є", і закликав католицьких єпископів вітати представників ЛГБТК у ​​церкві.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Associated Press.

Франциск визнав, що католицькі єпископи в деяких частинах світу підтримують закони, які криміналізують гомосексуалізм або дискримінують ЛГБТК-людей, назвавши питання терміном “гріх”. Але він пояснив таке ставлення культурним походженням і сказав, що єпископам особливо потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожного.

Коментарі Франциска, які захисники прав гомосексуалістів назвали важливою віхою, є першими словами Папи про такі закони. Але вони також узгоджуються з його загальним підходом до ЛГБТК-людей і переконанням, що Католицька Церква повинна вітати кожного, а не дискримінувати.

Близько 67 країн у всьому світі криміналізують одностатеві статеві стосунки за згодою, 11 з яких можуть або запроваджують смертну кару, повідомляє The Human Dignity Trust, яка працює над тим, щоб скасувати такі закони. Експерти кажуть, що навіть там, де закони не виконуються, вони сприяють переслідуванням, стигматизації та насильству щодо ЛГБТК.

У США понад дюжина штатів все ще мають закони проти “содомії”, попри постанову Верховного суду 2003 року, яка визнала їх неконституційними.

Організація Об’єднаних Націй неодноразово закликала скасувати закони, які прямо криміналізують гомосексуалізм, заявляючи, що вони порушують права на недоторканність приватного життя та свободу від дискримінації та є порушенням зобов’язань країн за міжнародним правом щодо захисту прав людини, незалежно від сексуальної орієнтації.

Визнавши такі закони “несправедливими”, Франциск сказав, що Католицька Церква може і повинна працювати, аби покласти їм край.

Ми всі діти Бога, і Бог любить нас такими, які ми є, і за силу, що кожен з нас бореться за свою гідність, — наголосив Франциск.

Зауваження Папи Римського були зроблені напередодні поїздки до Африки, де такі закони поширені, як і на Близькому Сході. Багато з них походять із британських колоніальних часів або натхненні ісламським правом. Деякі католицькі єпископи рішуче підтримали їх як такі, що відповідають вченню Ватикану, а інші закликали скасувати їх як порушення основної людської гідності.

24 січня Франциск зазначив, що відносно гомосексуалізму необхідно розрізняти злочин і гріх. Церковне вчення стверджує, що гомосексуальні акти є гріховними, але до усіх потрібно ставитися “з гідністю та повагою”.

Коментарі Папи Римського не стосувалися конкретно трансгендерних чи небінарних людей, а лише гомосексуалізму, проте прихильники більшого залучення ЛГБТК до католицької церкви привітали коментарі Папи “як важливий прогрес”.