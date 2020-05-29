Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, в квітні суд відмовив у повторному арешті екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії. 14 травня суд відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори САП оскаржили це рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

“Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП Олексія Скибенка та своїм рішенням скасував ухвалу слідчого судді від 14 травня 2020 року. За рішенням судді Апеляційної палати ВАКС до екснардепа застосовано новий запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави”, — повідомили в САП.

Екснардепа взяли під варту в залі суду відразу після оголошення рішення.

Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.