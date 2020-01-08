Сьогодні, 8 січня, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку-Riffmaster, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Андрія Антоненка не привезли до суду з СІЗО, тому він брав участь в засіданні по відеотрансляції.

Проти цього виступили його адвокати і сам Антоненко – вони вимагали, щоб Riffmaster доставили до суду. Через це судді не змогли приступити до розгляду справи по суті і змушені були перенести засідання на 10 січня.

Раніше були опубліковані дані експертизи, згідно з якою, Андрій Антоненко вище ростом, ніж людина, яка, згідно з камерам спостереження, брав участь в закладці вибухового пристрою під машину.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.