Компанія Apple дозволить розповсюджувати через App Store приватні додатки. Програми не будуть доступні через пошук, рекламу чи рекомендації, а завантажити їх можна буде лише за прямим посиланням.

Про це повідомляє американський вебсайт The Verge.

Адміністратори додатків зможуть завантажувати їх через Apple Business Manager або Apple School Manager. На думку компанії, такі програми ідеальні для “обмеженої аудиторії”. Наприклад, такими можуть бути учасники наукових досліджень, учні та студенти, члени будь-якої організації, гості спеціального заходу тощо.

Перед тим як користувач зможе завантажити програму — розробник має “створити новий запис програми в App Store”, завантажити двійковий файл, а потім “встановити спосіб розповсюдження як загальнодоступний”. Розробники загальнодоступних програм можуть надіслати запит без додаткових дій і після того, як Apple його схвалить, то метод розповсюдження зміниться на “Додаток, не включений до списку”.

Якщо програма вже доступна в App Store, то посилання на програму залишиться незмінним. Також компанія не схвалюватиме програми, які все ще знаходяться в бета-версії або в стані попереднього випуску. Поки незрозумілим наскільки суворим буде процес перевірки для додатків, оскільки раніше дещо схожа політика в рамках програми Developer Enterprise Program призвела до того, що зловмисники навчилися оминати вимоги безпеки Apple. У результаті на iPhone можна було легко завантажити піратські та азартні ігри, порнопрограми тощо. Поки Ars Technica припускають, що оновлення буде зарезервовано лише для додатків з обмеженою аудиторією.