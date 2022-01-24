Компанія Apple скасувала службу аутентифікації UNiDAYS для вчителів і учнів. Раніше цього тижня компанія почала вимагати підтвердити особистість, але користувачі поскаржилися, що не могли зробити цього.

Про це повідомляє блог про технології Engadget.

Пільгові ціни вставлені на 10% нижче ринкової ціни. Раніше майже будь-хто у Сполучених Штатах міг заощадити кошти, поки не були впіймані випадковою перевіркою. Тому Apple почала вимагати, щоб студенти та викладачі в США підтверджували свою особу за допомогою служби аутентифікації UNiDAYS.

Проте через кілька днів після нововведення його скасували. UNiDAYS вимагав від клієнтів завантаження студентського квитка з датою закінчення терміну дії. Тому співробітникам заборонили отримувати товари зі знижкою, що можливо вплинуло на рішення Apple.

Тому поки iPad, Mac та інші продукти зі знижкою можна придбати на освітньому вебсайті Apple у США. Через скасовану функцію Apple не потребує жодних доказів того, що клієнт є студентом чи вчителем.

Поки неясно чи планує Apple розв’язувати цю проблему із системою. Проте багатьох інших країн, зокрема в Великій Британії, UNiDAYS працює й гарантує, що ті, хто має право на знижки на освіту, можуть їх отримати.