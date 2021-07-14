ЗеПорушення

52

Всього порушень

20

Днів без порушень
19:11 Дженніфер Еністон відреагувала на номінування спецвипуску «Друзів» на «Еммі»
18:55 Apple планує збільшити виробництво нових iPhone на 20%, – Bloomberg
18:40 Прах голлівудської зірки Жа Жа Габор через п’ять років після смерті поховали в Угорщині
18:33 Комітет Ради підтримав закон Зеленського про великий герб України
18:23 Українська модель Наталія Гоций отримала блогерську нагороду в Каннах
18:11 Кількість загиблих внаслідок обвалення готелю в Китаї суттєво зросла
17:38 Папа Франциск після операції повернувся до Ватикану: фото
17:05 «Корона» і «Мандалорець» стали лідерами в номінаціях премії «Еммі-2021»
16:04 Сюмар про відставку Авакова: «Чашу терпіння» Зеленського переповнило затримання «слуг» Юрченка та Брагара
Ексклюзив
16:00 «Скоро замінить навіть РНБО»: як «слуги» через розширення повноважень АМКУ дискутували, – фото
15:32 Кабмін пропонує спростити процедуру працевлаштування іноземців
Партнерський матеріал
15:27 Благодійна поїздка майстрів СЦ «Ремонт на дому» до дитячого центру
15:17 Кім Кардаш’ян зажадала від зірки TikTok видалити відео з Норт
15:16 «Законодавством не заборонено»: Мендель заявила, що її книга буде продаватися в РФ
14:51 Ексголова ОПУ Богдан прокоментував відставку Авакова гомофобним жартом
14:47 Учасниця Spice Girls вийшла заміж за свого коханого після понад 20 років стосунків
14:17 Уряд утворив Український ветеранський фонд: чим він займатиметься?
14:14 У Сінгапурі побудували найбільшу в світі морську плавучу сонячну електростанцію
13:29 Тенісистка Марта Костюк не зможе взяти участь в Олімпійських іграх
13:26 Мітинг ветеранів МВС: Шмигаль відправив до протестувальників заступника міністра
13:25 Демі Ловато розповіла, як поводити себе із небінарними людьми
12:59 Водій автобуса в Італії врятував 25 дітей від пожежі
12:50 Міллі Боббі Браун подає до суду на зірку TikTok через чутки про їхні стосунки
12:20 Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні – ЗМІ
11:59 Талібан заявив, що контролює ключовий пункт на кордоні Афганістану з Пакистаном

Apple планує збільшити виробництво нових iPhone на 20%, – Bloomberg

Американський техногігант Apple планує наростити виробництво iPhone нової моделі вже цього року.

Середа, 14 липня 2021, 18:55

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Відомо, що Apple узгодила з постачальниками створення до 90 млн iPhone нового покоління. При цьому протягом останніх кількох років корпорація замовляла близько 75 млн смартфонів.

За даними джерела, компанія прогнозує у цьому році підвищений попит на нові iPhone на тлі активної вакцинації у всьому світі. Їй також зіграють на руку американські санкції проти китайської Huawei – конкурента Apple.

Інше джерело каже, що Apple попросила до 90 млн iPhone. Проте реальне число може бути на кілька мільйонів нижчим цієї планки.

Зазначається, що iPhone нового покоління отримають підтримку 5G. Майбутніх власників смартфонів потішать оновленим процесором, камерою і дисплеєм. Анонс смартфонів під кодовими назвами D16, D17, D63 і D64 очікується у вересні.

Додамо, що Apple коментувати це відмовилася.

Нагадаємо, що після введення компанією Apple нових правил конфіденційності даних рекламодавці стали вирішили купувати рекламу на Android.

  • Також компанія Apple представила попередню версію операційної системи iOS 15, яку мають випустити восени.
Теги: Apple, iPhone, виробництво

Читати #Букви у Telegram і у Facebook