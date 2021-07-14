Apple планує збільшити виробництво нових iPhone на 20%, – Bloomberg

Американський техногігант Apple планує наростити виробництво iPhone нової моделі вже цього року.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Відомо, що Apple узгодила з постачальниками створення до 90 млн iPhone нового покоління. При цьому протягом останніх кількох років корпорація замовляла близько 75 млн смартфонів.

За даними джерела, компанія прогнозує у цьому році підвищений попит на нові iPhone на тлі активної вакцинації у всьому світі. Їй також зіграють на руку американські санкції проти китайської Huawei – конкурента Apple.

Інше джерело каже, що Apple попросила до 90 млн iPhone. Проте реальне число може бути на кілька мільйонів нижчим цієї планки.

Зазначається, що iPhone нового покоління отримають підтримку 5G. Майбутніх власників смартфонів потішать оновленим процесором, камерою і дисплеєм. Анонс смартфонів під кодовими назвами D16, D17, D63 і D64 очікується у вересні.

Додамо, що Apple коментувати це відмовилася.

Нагадаємо, що після введення компанією Apple нових правил конфіденційності даних рекламодавці стали вирішили купувати рекламу на Android.

У квітні почалося масове поширення оновлення операційної системи Apple iOS з новими елементами управління конфіденційністю, покликаними обмежити можливість цифрових рекламодавців відстежувати користувачів iPhone.