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Apple випустила iOS 16.3 з виправленням помилок та підтримкою ключів безпеки

23 січня компанія Apple посилила безпеку iOS, випустивши оновлення програмного забезпечення 16.3. Вперше користувачі iOS можуть використовувати фізичні ключі безпеки для двофакторної аутентифікації (2FA) свого Apple ID. Цей новий захід, оголошений компанією ще минулого року, додає рівень захисту для тих, хто зіштовхується з незвичайними загрозами безпеці — медійні особи, журналісти та державні службовці.

Вівторок, 24 січня 2023, 01:03
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Про це інформує Engadget.

Тепер для входу в Apple ID можна використовувати не лише пароль або код двофакторної автентифікації, але й фізичний ключ, сертифікований FIDO – невеликий пристрій з мікрочіпом, завдяки якому ви отримуєте доступ до облікового запису. 

Підтримка фізичного ключа має допомогти запобігти фішингу, який може обманом змусити користувачів надати доступ зловмисникам через 2FA. Використання такого пристрою, як YubiKey, означає, що лише ті, хто має доступ до фізичного ключа, можуть отримати доступ до вашого облікового запису.

Щобільше — тепер 14 категорій даних в iCloud, включно з фотографіями, будуть під надійним захистом. Функція дебютувала ще в iOS 16.2 у США, проте нині вже доступна для усіх користувачів.

iOS 16.3 також містить оновлення елементів керування екстреними викликами. Ви як і раніше зможете викликати екстрені служби, утримуючи кнопки живлення та збільшення гучності, але тепер він не дзвонитиме до 911, доки ви їх не відпустите. Це дозволить скасувати виклик до того, як екстрені служби будуть повідомлені.

Нарешті підтримка HomePod 2 – випущена оновлена колонка сумісна з iOS 16.3, iPadOS 16.3 та macOS 13.2.

Окрім цього, у програмі “Книги” можна швидко повернутися до вихідного шрифту без необхідності скидати всю тему оформлення — з’явився пункт “Початковий”.

Не забули також і про Apple Fintess+: розробники додали кілька нових здобутків за виконані тренування.

Список виправлень помилок:

  • Розв’язано проблему з Siri, яка не розпізнавала музичний запит і не розуміла голосові команди під час використання CarPlay.
  • Усунена проблема у Freeform, коли деякі штрихи та лінії могли не відображатися на загальній дошці.
  • Виправлена помилка з мерехтливими смугами на iPhone 14 Pro.
  • Виправлено помилку, через яку при налаштуванні шпалер замість зображення був темний фон.

Раніше стало відомо, що компанія Apple працює над оснащенням сенсорними екранами своїх ноутбуків MacBook. Випуск першого Mac із сенсорним екраном може відбутися у 2025 році.

Теги: Apple, iOS 16.3, iOS, захист даних, оновлення, посилення захисту, програмне забезпечення, функції

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