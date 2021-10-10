Про це повідомила Державна митна служба.

Партія продукції прибула в аеропорт “Бориспіль” 9 жовтня.

Загалом до України прибуло більш як 8 тисяч смартфонів лінійки IPhone 13, із заявленою вартістю понад $7,5 млн.

“Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше й український ринок наповнили оригінальні товари одного їх найбільших ІТ-гігантів світу”, – прокоментував прибуття першої офіційної партії Apple заступник голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, що 29 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні. У вересні відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Apple Тімом Куком під час якої Президент повідомив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території.

Також Apple планує завезти всю лінійку своїх товарів та відкриє власний сервіс з обслуговування своєї продукції.

У відомстві додали, що лише за останні два тижні після презентації IPhone 13 Держмитслужба виявила спроб незаконного ввезення нового смартфону майже на 2,2 млн грн.