Про це повідомляє Macworld з посилання на дані інсайдера Yyeux1122.

“З того часу, як iPhone 14 Plus з’явився в жовтні, ми чуємо повідомлення про те, як він припадає пилом на полицях. Тепер схоже, що ситуація настільки жахлива, що Apple може реалізувати абсолютно нову стратегію з iPhone 15”, — йдеться в повідомленні.

Компанія планує переглянути лінійку iPhone 15, яка вийде наступного року. Причина — недостатньо високі продажі моделей iPhone 14 Plus.

Ймовірно, наступне покоління моделей iPhone буде доступно нижчою ціною. У такий спосіб, якщо 14 Plus коштував 899 доларів, то iPhone 15 Plus коштуватиме 799 доларів.

За таких умов базова модель iPhone 15 також подешевшає. Тобто iPhone 15 можуть оціненими не в 799, а в 699.