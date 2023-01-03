Про це повідомляє Macworld з посилання на дані інсайдера Yyeux1122.
“З того часу, як iPhone 14 Plus з’явився в жовтні, ми чуємо повідомлення про те, як він припадає пилом на полицях. Тепер схоже, що ситуація настільки жахлива, що Apple може реалізувати абсолютно нову стратегію з iPhone 15”, — йдеться в повідомленні.
Компанія планує переглянути лінійку iPhone 15, яка вийде наступного року. Причина — недостатньо високі продажі моделей iPhone 14 Plus.
Ймовірно, наступне покоління моделей iPhone буде доступно нижчою ціною. У такий спосіб, якщо 14 Plus коштував 899 доларів, то iPhone 15 Plus коштуватиме 799 доларів.
За таких умов базова модель iPhone 15 також подешевшає. Тобто iPhone 15 можуть оціненими не в 799, а в 699.
- Через спалах COVID-19 у Китаї у виробництві iPhone можливі перебої. Нині бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою.
- Корпорація Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі. Американська компанія посіла перше місце у переліку, який складає дослідницька компанія World Brand Lab.
- Корпорація Apple може дозволити використовувати альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad. У такому випадку користувачі зможуть завантажувати додатки без App Store.