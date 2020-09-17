Про це він заявив під час спілкування з журналістами після засідання парламенту.

Деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через призначення до конкурсної комісії для відбору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури осіб, яким бракує “антикорупційного досвіду, сумлінності та доброчесності”. Також депутати заявили, що мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ з цієї ж причини.

Арахамія назвав ці заяви чутками, наголосивши на тому, що заяви окремих депутатів Європарламенту, як і депутатів Верховної Ради, не обов’язково відбивають загальну позицію.

“Давайте не будемо звертати ситуацію на чутки, а будемо звертати ситуацію на документи”, — сказав Арахамия.

На зауваження про те, що йдеться не про чутки, а про заяву, зокрема, німецької євродепутатки, членкині комітету у закордонних справах Віоли фон Крамон, голова фракції наголосив, що “реагуватиме тільки на листи”.

“Листа немає ні від кого. Ні від депутата, ні від парламенту… Ні закликів і такого іншого. Я вам нагадую, що у нас є асоціація з ЄС. Там сотні, а то й тисячі документів, які ратифіковані. Там ніякого САП немає, там є незалежність антикорупційної структури, ми це підтримуємо і будемо цього дотримуватися”, — додав він.