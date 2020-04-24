Давид Арахамія пригрозив Грузії сильними дипломатичними проблемами в разі, якщо країна відкличе свого посла з України в зв'язку зі скандалом навколо Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив, що якщо Верховна Рада України призначить Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ, Грузія відкличе свого посла.

Коментуючи ситуацію, що склалася, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія назвав Грузію “невеликою країною”, яка проявляє “політичну агресію”.

“Чому Грузії так нервується? Можна було б просто абсолютно відреагувати. Хтось когось взяв, навіть не на першу особу, не на другу, а віцепрем’єр. Навіщо тоді чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує”, — сказав він в коментарі виданню “Обозреватель”.

Також політик пригрозив Грузії сильними дипломатичними проблемами.

“Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть сильніше, ніж у нас. Це ж не США, які говорять:”У вас будуть дипломатичні проблеми”. Це Грузія. Треба про це не забувати”, — додав він.

Варто зазначити, що заява Арахамія викликала бурхливу негативну реакцію в Грузії. Інформацію про це політик підтвердив в коментарі #Буквам. При цьому він наголосив, що, не дивлячись на це, його думка з цього питання не змінилася.

Голова фракції “Слуги народу” підкреслив, що вважає, що Україна — суверенна держава, і, отже, інші країни не повинні втручатися в рішення, що приймаються українським урядом. Він додав, що це стосується не тільки Грузії, а будь-якої країни “незалежно від розміру”.