#Букви згадують тернистий шлях експрезидента Грузії.

Біографія

Народився 21 грудня 1967 року в Тбілісі.

Закінчив факультет міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин. Разом з ним навчалися політолог Віталій Бала і колишній глава Львівської ОДА екс-регіонал Василь Горбаль. Крім того, під час навчання в закладі вищої освіти Саакашвілі познайомився з п’ятим українським президентом Петром Порошенко.

Згодом Саакашвілі отримав ступінь магістра права в Колумбійському університеті. Далі працював у Норвезькому інституті прав людини в Осло, в нью-йоркській юридичній фірмі Patterson, компаніях Belknap, Webb & Tyler.

У 1995 році обраний депутатом від партії Союз громадян Грузії. У серпні 1998 року очолив цю партію.

З січня 2000 року призначений представником Грузії в ПАРЄ. У жовтні того ж року призначений міністром юстиції Грузії.

На виборах 4 січня 2004 року обраний президентом Грузії. За Саакашвілі віддали голоси 96,27% виборців.

У листопаді 2007 були здійснені перші протести проти політики Саакашвілі, вони були розігнані, а сам президент вирішив достроково піти у відставку і призначити чергові вибори. У січні 2008 він переміг на виборах, що викликало чергові хвилювання.

На своїй посаді Саакашвілі звинувачувався в корупції, недотримання прав людини і вбивстві глав опозиції.

У 2012 пройшли парламентські вибори, на яких партія Саакашвілі стала другою після опозиційної Демократичної Грузії. Демократи почали свою роботу з розслідування вбивств своїх глав, після чого прихильники Саакашвілі почали залишати Грузію. У листопада 2013 термін президентства Саакашвілі закінчився, після чого він полетів до Бельгії і не став чекати підсумків виборів.

У Брюсселі викладав в школі права і дипломатії, а в березні 2014 на колишнього президента було заведено кримінальну справу в Грузії за перевищення повноважень. У серпні 2014 його заочно судили і засудили до попереднього ув’язнення, також він був звинувачений в розтраті бюджету і оголошений в міжнародний розшук, а на його рахунки наклали арешти.

Крім того, Тбіліський міський суд визнав екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі і заочно засудив до 6 років позбавлення волі.

Саакашвілі одружений на голландці Сандрі Рулофс. Подружжя виховує двох синів.

Саакашвілі і Україна

Вперше Україна дізналася про Саакашвілі в 2003 році, коли той в Грузії очолив мирну революцію троянд. Під час Помаранчевої Революції Саакашвілі прилітав в Україну на Майдан, щоб підтримати тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка.

А під час Революції Гідності Саакашвілі знову прилетів до Києва, щоб підтримати українців на Майдані.

Почалося все з того, що ГПУ відмовилася екстрадувати Саакашвілі в Грузію: мотив переслідувань визнали політичним.

29 травня 2015 року Петро Порошенко призначив Міхеїла главою Одеської ОДА і надав політику українське громадянство.

Ну, а потім пішли реформи, в результаті яких “почалися погрози фізичної розправи від Коломойського” і “Путін будував підступні плани по вбивству губернатора”.

Між іншим Коломойський обізвав Саакашвілі собакою і запропонував відправити його в Грузію.

Трохи пізніше президент Грузії позбавив політика громадянства.

В грудні 2015 року Міхеїл Саакашвілі звинуватив Кабінет Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, а також великих бізнесменів в причетності до масштабної корупції в країні. В оприлюдненій ним схемі якраз і фігурували “Укрзалізниця”, “Укрспирт” і “Одеський припортовий завод”.

У той же час АТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) подав позов до суду про захист ділової репутації через заяви Саакашвілі.

Міхеїл здружився з основними депутатами-антикорупціонерів (єврооптимістами), і вони разом “обговорювали проблеми держави” в найдорожчому японському ресторані Києва.

До речі, Саакашвілі виступав за легалізацію ігрового бізнесу и проституції в Україні.

Під час роботи главою Одеської ОДА заявляв, що його не влаштовує інтенсивність ремонтних робіт на трасі Одеса-Рені та погрожував перенести свій офіс прямо на трасу.

Варто зазначити, що Саакашвілі називав знущанням необхідність подавати е-декларації: політик задекларував службову квартиру, а також 38 тис. грн зарплати за 2015 рік.

Саакашвілі, який 7 листопада 2016 року заявив про свою відставку, за час роботи керівником адміністрації виконав 14 з 34 своїх обіцянок.

Після відставки з поста глави Одеської ОДА Міхеїл пообіцяв посадити Коломойського, а з Президентом зустрічатися відмовився, тому що “Порошенко йому вже не указ”.

Трохи пізніше Саакашвілі оголосив про створення політичної партії “Рух нових сил”.

Гроші на розвиток політсили, до слова, збирали у фейсбуці.

Були у Саакашвілі ідеї відгородитися від окупованої території України стіною.

У липні 2017 го Саакашвілі позбувся українського громадянства. Президент України Петро Порошенко видав відповідний указ через помилкові дані, які Саакашвілі вказав при отриманні українського паспорта.

10 вересня 2017 року Саакашвілі разом з соратниками проривався з Польщі в Україну через пункт пропуску “Шегіні”. В Держприкордонслужбі склали протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули державний кордон України в пункті пропуску “Шегині”. Поліція також викликала на допит п’ятьох народних депутатів у справі про незаконний перетин державного кордону екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі і його прихильниками.

У лютому 2018 року його видворили назад в Польщу.

За кордоном Саакашвілі в основному проживав у Варшаві і Амстердамі. У столиці Нідерландів він ще і викладав. Зокрема, навесні 2018 колишній глава Одеської став лектором в Академії спікерів. Саакашвілі скаржився, що йому не вистачає фінансів в Амстердамі.

23 травня 2019 року Саакашвілі через свого адвоката передав в Адміністрацію президента звернення, в якому просив повернути йому громадянство України.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін порадив обраному президенту України Володимиру Зеленському повернути українське громадянство Міхеілу Саакашвілі.

Зеленський прислухався до поради Путіна і своїм указом повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство, а 29 травня 2019 року Міхеїл Саакашвілі прилетів з Варшави в Бориспіль.

Потім він встав на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва. На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців з “Руху нових сил” підтримати партію Зеленського “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради, а потім і сам став кандидатом в народні депутати за списком своєї партії.

20 листопада 2019 Верховний Суд визнав законними дії правоохоронних органів і прикордонників, в лютому 2018 видворили Михайла Саакашвілі в Польщу.

Саакашвілі і гроші соратника Януковича

У грудні 2017 року ГПУ опублікувала аудіозапис розмов лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, його соратника Северіона Дангадзе з довіреною особою олігарха Сергія Курченко і ним самим щодо фінансування протестних акції в центрі Києва.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що соратник експрезидента Віктора Януковича Сергій Курченко передав біля 0,5 млн доларів на фінансування протестних акцій в Києві, які організував Міхеїл Саакашвілі.

Саакашвілі звинувачували в ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу (сприяння учасникам злочинних угруповань), а саме – отримання грошей від Сергія Курченка.

Співробітники правоохоронних органів під час проведення слідчих дій в квартирі Северіона Дангадзе, соратника Саакашвілі, виявили паспорт лідера партії “Руху нових сил”.

8 грудня 2017 року правоохоронці затримали Саакашвілі. Раніше його оголосили в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст.15 (Замах на злочин), ч. 2 ст.28 (“Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією”), ч. 2 ст .256 (“Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності”) КК України.

12 лютого лідера “Руху нових сил” Міхеїла Саакашвілі затримали в столичному ресторані “Сулугуні” і відправили в країну попереднього перебування – Польшу, откуда он прибыл, нарушая законодательство Украины. Впоследствии Саакашвили заявил о намерении восстановить украинское гражданство.

Саакашвілі і елітна нерухомість

В 2017 – 2018 роках в Києві Саакашвілі орендував квартиру на вул. Костьольній за 6 тис. доларів в місяць. Тоді він заявляв, що орендує елітний пентхаус в Києві і живе на пожертвування друзів і простих українців.

“Я дивився українське законодавство. Воно не забороняє приймати індивідуальні пожертвування від індивідуальних людей навіть конфіденційно. Але мова не йде про 200-300 тис доларах. Я звичайно … Вони розповідають, що я 6 тис. доларів плачу за квартиру. Це повна нісенітниця я хочу сказати, але я живу в квартирі звичайно, я плачу частина квартплати, знімаємо ми її. Я їжджу на машині, у мене своя “Шкода”, але треба в неї заливати бензин. Я їм в кафе і так далі. Взагалі, це все гроші. Природно, природно, що мені якісь люди допомагають. Я не буду це приховувати. Звичайно мені допомагають. Хто ці люди? Це 99%, крім якихось моїх друзів в Грузії або десь, які щось можуть привезти, це реально українці, це представники середнього і маленького бізнесу”, – заявив Саакашвілі.

Також в інтерв’ю ТСН політик заявив, що в його родини грошей немає.

Повернувшись на Батьківщину в Україну екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розповів, що живе в елітному селищі під Києвом в будинку, який побудували його друзі, а ділянку – придбала його мама.

Цей будинок обійшовся Гулі Аласанія – матері Саакашвілі – більш ніж 3,5 млн гривень. Про це свідчать документи фірм-розпорядників, які здійснювали ремонтні роботи та закупівлю будівельних матеріалів. Саму же ділянку в 10 соток в селі Лісники під Києвом з невеликим житловим будинком мати екс-президента Грузії придбала навесні 2017 року.

У жовтні 2019 Міхеіл Саакашвілі змінив квартиру в Одесі і влаштував гучне новосілля.

Скандали і курйози за участі Саакашвілі

Курйоз з краваткою

Саакашвілі всі знали завдяки випадку з краваткою, коли він почав її жувати в ефірі BBC.

Сам же політик не дуже любить згадувати цей інцидент і вважає його дурістю.

Скандал з Аваковим

У 2015 році на засіданні Нацради реформ в Адміністрації Президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посварився з главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі і хлюпнув йому в обличчя водою.

Після скандалу з Аваковим на засіданні Нацради реформ в Адміністрації Президента Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк обізвав главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі “гастролером” і закликав “забиратися з України.

Саакашвілі на даху

5 грудня 2017 року Саакашвілі намагався уникнути затримання, вискочив на дах будинку, в якому проводилися слідчі дії, і кричав “Київ, вставай!”.

Після переговорів з правоохоронцями Саакашвілі все ж затримали, а вже в його квартирі в присутності адвоката вручили відповідну постанову. Після цього його відправили в СБУ.

Декларація

За даними декларації за 2018 рік, у Саакашвілі є житлові будинки в Грузії і Нідерландах, а також по одній квартирі в цих країнах.

З наявних коштів має $28 тис. У той же час дружина задекларувала $32 тис. і ще $45 тис. – син.