Голова президентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, на що готовий, аби Володимир Зеленський вдруге балотувався в президенти.

Про це йшлося під час його спілкування з журналістами перед засіданням фракції в понеділок, 15 березня, повідомляють #Букви.

“А які є опції? Чи це відкрите питання? Перепливу Босфор. Я хотів весь час зробити такий челендж, але не наважувався, а заради цього піду і перепливу”, — сказав Арахамія у відповідь на запитання про те, на що він особисто готовий, аби вмовити президента балотуватися вдруге.

Також Арахамія підтвердив, що готовий відмовитися від поїздок на Мальдіви та вивчити, скільки його дітям років (нардеп батько шістьох).

“Це буде важко, але будемо докладати зусиль”, — сказав він.

Крім цього, Арахамія підтвердив, що готовий скласти мандат.

“Скласти мандат, щоб він пішов? Готовий. Без проблем взагалі”, — додав політик.

Нагадаємо, більш ніж половина українців (57,1%) не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.