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Арахамія вмовляв фракцію «слуг» проголосувати за скорочення нардепів до 300

Заступник голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в онлайн-чаті умовляв "слуг" проголосувати за зміни до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:28

Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

Так, Арахамія переконував “слуг”, що дані зміни “не під перевибори”.

“Голосуємо 226. Потім 300 вже не факт, тільки після єдності у фракції. Говорив тільки що з президентом. І не ведіться на маніпуляції, що це під перевибори. Це не правда. Голосуємо”.

Після голосування в чаті з’явилося повідомлення наступного змісту: “Хто не голосував, готуйтеся пояснювати свою позицію журналістам. Перед цим прочитайте програму партії, яку представляєте”.

арахамия_голосование_изменения_конституция

Фото: #Букви

Нагадаємо, що сьогодні Рада попередньо схвалила скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Так, нардепи 236 голосами підтримали проєкт постанови № 1017/П1 про попереднє ухвалення відповідного законопроєкту (197 – від “Слуги народу”, 35 – від “Опозиційної платформи – за життя”, 4 позафракційних).

Це друге з трьох голосувань, необхідних для внесення змін до Конституції України.

У статті 76 Конституції пропонується вказати, що конституційний склад Верховної Ради – 300 народних депутатів, а не 450. Документ почне діяти після виборів нового складу ВР. Таким чином, обраний Парламент зможе працювати в існуючому складі, а новий – у складі 300 нардепів.

Пропонується встановити, що вибори повинні відбутися за пропорційною виборчою системою (зміни планується внести в статтю 77 Конституції).

Також планується прописати вимогу для нардепа про володіння державною мовою.

  • Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб.
  • У грудні Конституційний суд України визнав, що зменшення кількості народних депутатів Верховної Ради до 300 відповідає Основному Закону держави.
Теги: Давид Арахамія, Конституція України, Слуга народу, изменения в Конституцию

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