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Арахамія в Давосі заявив, що Україна повинна зупинити синхронізацію законів з ЄС

Під час виступу в Українському домі в Давосі глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з ЄС.

Середа, 22 січня 2020, 22:36

Про це повідомляє державне інформагентство “Укрінформ”.

“Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої “гармонізації законодавства”. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабка економіка об’єднується з сильною, то завжди буде залишатися слабкою, граючи за однаковими правилами”, – сказав Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, і “заради використання наших відмінностей будуть приходити інвестори”.

“Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або де-небудь, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися”, – зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри та використання “конкурентної переваги”.

“Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою в ЄС, чимось на зразок Словенії. Будучи величезною державою, ми будемо мати дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують”, – підсумував він.

Теги: форум в Давосе, Давид Арахамія, ассоциация УкраинаЕС, законы

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