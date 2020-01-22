Арахамія в Давосі заявив, що Україна повинна зупинити синхронізацію законів з ЄС

Про це повідомляє державне інформагентство “Укрінформ”.
“Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої “гармонізації законодавства”. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабка економіка об’єднується з сильною, то завжди буде залишатися слабкою, граючи за однаковими правилами”, – сказав Арахамія.
На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, і “заради використання наших відмінностей будуть приходити інвестори”.
“Ці слова можуть бути не популярними в Європарламенті або де-небудь, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися”, – зазначив депутат.
Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри та використання “конкурентної переваги”.
“Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою в ЄС, чимось на зразок Словенії. Будучи величезною державою, ми будемо мати дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують”, – підсумував він.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії.
- Також Зеленський розповів, що вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб “хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома”.
- Крім цього, Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна “недоінвестована і недолюблений”, і закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.