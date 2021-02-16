15 лютого в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV стався словесний конфлікт між речником української делегації в ТКГ Олексієм Арестовичем і нардепом від "Європейської Солідарності" Іриною Геращенко.

Про це розповідають #Букви.

Так, Ірина Геращенко заявила, що до українських військових застосовують систему штрафів через те, що вони відкривають вогонь у відповідь.

За її словами, вже два роки військовим на передовій не піднімають заробітну плату, але є премії і є “цілий перелік”, того, за що премії можуть позбавити. “Не відкривати вогонь у відповідь, не фіксувати вогонь противника…” – сказала Геращенко.

Арестович у відповідь заперечив існування штрафів.

“Рішення про відкриття вогню приймають командири на місцях. Немає заборони на стрільбу, немає штрафів за стрільбу… І так як вміють плакати військові, розумієте? Легенди можу годинами розповідати про те, як військові люблять пожалітися тих, хто приїжджає на фронт: волонтерам, народним депутатам і так далі”, – сказав Арестович.

Ці слова дуже здивували ведучого Вадима Карп’яка та Ірину Геращенко.

“Ви хочете сказати, що українські військові жаліються?” – перепитав Вадим Карп’як.

“Я не знаю, хто ви, але я знаю справжніх військових. Які жодного разу через важкі умови несення служби не скаржилися, не нили. Вони захищають країну, і ми ними пишаємося”, – відповіла Геращенко.