Українська "Вікіпедія" підбила підсумки 2022 року, згідно з якими популярність ресурсу серед українського суспільства зросла. Найпопулярнішою статтею назвали "російське вторгнення в Україну (2022)".

Про це повідомляє пресслужба “Вікіпедії” на основі первинних даних сервісу Wikimedia REST API користувачем Base та Миколою Козленком для #Букв.

Зазначається, що головною подією минулого року для українців та українок стало повномасштабне російське вторгнення, яке розпочалося 24 лютого.

Водночас під час російської збройної та інформаційної агресії зросла популярність української Вікіпедії. Протягом 2022 року її переглянули понад один мільярд разів, що є “абсолютним рекордом за весь час існування українського розділу енциклопедії”, зазначає пресслужба “Вікіпедії”.

Найпопулярнішою у 2022 році стала стаття “Російське вторгнення в Україну (2022)”, яка отримала 3 715 590 переглядів. На вершину рейтингу також потрапили статті про радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, а також очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру.

Також минулого року у “Вікіпедії” часто цікавилися статтями на теми, повʼязані з захистом України від російської агресії: стаття про Збройні сили України, Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Президента України та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації “Привида Києва”, окремий загін спеціального призначення НГУ “Азов”.

Крім того, українці часто відвідували сторінки, повʼязані з діями країни-терориста на території України: стаття про президента країни-агресорки Володимира Путіна, політичну ідеологію “рашизм”, гасло “Путін — х*йло!”, Російсько-українську війну (з 2014), Війну на сході України.

Однією з найпопулярніших тематик в українській Вікіпедії були види озброєнь: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 “Град”, “С-300”, сухопутна військова техніка України. Також популярними були статті про російські ракетні комплекси: “Іскандер”, “Калібр”; та ракетний крейсер “Москва”.

Серед географічних обʼєктів до рейтингу традиційно потрапили: стаття про Україну, яку минулого року переглянути 1 724 906 разів; та Київ — 890 353 переглядів. Також українці вперше активно цікавилися Республікою Китай (відома також як Тайвань).

Під час дослідження враховували кількість переглядів з 1 січня до 31 грудня 2022 з урахуванням перенаправлень та ботів.