Російська «Вікіпедія» втратила 20 млн українських читачів

Російська "Вікіпедія" стрімко втрачає популярність в Україні. Розрив між російською й українською скоротився з 49 млн до 10 млн переглядів.

Про це повідомляє блог редакторів української “Вікіпедії”.

За рік сукупна популярність вікіпедій усіма мовами виросла в Україні зі 219 до 222 млн переглядів (+1,4%). Водночас частка російської впала до 45% (-9,7%) зі 120 млн до 100 млн переглядів за місяць (-20 млн). Це найнижчий результат жовтня за час спостережень з 2016 року.

Водночас частка української виросла до 40,5% (+8,1%) — з 71 млн до 90 млн переглядів (+19 млн).

Розрив між російською й українською скоротився з 49 млн до 10 млн переглядів. Так, українська Вікіпедія максимально наблизилася до російської за час спостережень. Попередній такий рекорд був зафіксований у вересні цього року і становив 18 млн.

У жовтні 2021 року в Україні російську Вікіпедію переглядали в 1,69 раза частіше від української, тоді як у жовтні 2022 — лише в 1,11 раза частіше. Це також є рекордним значенням.

“Виходячи з тенденції зменшення популярності російської і зростання популярності української, у поточному місяці популярність української Вікіпедії ймовірно випередить в Україні популярність російської”, — зазначив голова правління громадської організації “Творча еліта України” Юрій Пероганич.

За відвідуваністю українська Вікіпедія у жовтні на 16 місці серед усіх мовних розділів.