Про це свідчить перелік радників Офісу президентаУкраїни, який надали у відповідь на запит видання “Український тиждень”.
Згідно з даними переліку, у президента і керівництва Офісу президента – всього 46 штатних і позаштатних радників. Ці дані актуальні станом на 18 серпня 2022 року.
Проте серед прізвищ та імен радників, Олексія Арестовича немає. Натомість у списку є доволі публічні особи: Михайло Подоляк та Сергій Лещенко, які обидва є радниками керівника Офісу президента поза штатом. Отже, Олексій Арестович не є радником керівника Офісу президента України.
Варто зазначити, що за рік загальна кількість радників президента і керівництва його Офісу збільшилася. Наприклад у червні 2021 року перелік радників ОПУ налічував майже 40 осіб.
Нещодавно українські поет Максим Коровниченко та письменниця, блогерка Катя Бльостка (Катерина Баррелл) опублікували в соцмережах віршований батл, де у гумористичній формі розповідають про тезиси Олексія Арестовича.
- Олексій Арестович вважає себе популярнішим у виборчому рейтингу за Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Олексій Арестович зазначив, що готовий балотуватися на пост глави держави, проте, за однієї умови. Сценарій цілком реальний у разі, якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.