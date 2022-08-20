Олексія Арестовича немає у списку серед радників президента Володимира Зеленського та радників керівника Офісу президента України, однак часто у ЗМІ його все ще називають радником керівника ОПУ.

Про це свідчить перелік радників Офісу президентаУкраїни, який надали у відповідь на запит видання “Український тиждень”.

Згідно з даними переліку, у президента і керівництва Офісу президента – всього 46 штатних і позаштатних радників. Ці дані актуальні станом на 18 серпня 2022 року.

Проте серед прізвищ та імен радників, Олексія Арестовича немає. Натомість у списку є доволі публічні особи: Михайло Подоляк та Сергій Лещенко, які обидва є радниками керівника Офісу президента поза штатом. Отже, Олексій Арестович не є радником керівника Офісу президента України.

Варто зазначити, що за рік загальна кількість радників президента і керівництва його Офісу збільшилася. Наприклад у червні 2021 року перелік радників ОПУ налічував майже 40 осіб.

Нещодавно українські поет Максим Коровниченко та письменниця, блогерка Катя Бльостка (Катерина Баррелл) опублікували в соцмережах віршований батл, де у гумористичній формі розповідають про тезиси Олексія Арестовича.