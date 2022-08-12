Про це Арестович розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.
На питання, чи правда, що рейтинг Залужного перевищує рейтинг Зеленського, а в Офісі президента ненавидять Залужного більше, ніж президента РФ Володимира Путіна, Арестович відповів наступне: “Отже, усі рейтинги, які я бачив, мали такий вигляд: президент, потім я, і потім Залужний”.
За словами радника, він не знає, як ці рейтинги обраховувати, не знає, наскільки вони є реальними, але це те, що він бачив.
Коли Гордон сказав, що за таку відповідь Арестовича “ненавидітимуть”, він зауважив, що проти нього й так “вже багато хто працює”.
Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю Олексій Арестович зазначив, що готовий балотуватися на пост глави держави, проте за однієї умови. Сценарій цілком реальний у разі, якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що до повномасштабної війни в Україні “вірили та готувалися”, проте не могли прийняти психологічно. На його думку, навіть експерти та навчені люди до останнього вважали провокації з боку РФ — демонстраційними діями.
- Деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.
- Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.