Про це Арестович розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

На питання, чи правда, що рейтинг Залужного перевищує рейтинг Зеленського, а в Офісі президента ненавидять Залужного більше, ніж президента РФ Володимира Путіна, Арестович відповів наступне: “Отже, усі рейтинги, які я бачив, мали такий вигляд: президент, потім я, і потім Залужний”.

За словами радника, він не знає, як ці рейтинги обраховувати, не знає, наскільки вони є реальними, але це те, що він бачив.

Коли Гордон сказав, що за таку відповідь Арестовича “ненавидітимуть”, він зауважив, що проти нього й так “вже багато хто працює”.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв’ю Олексій Арестович зазначив, що готовий балотуватися на пост глави держави, проте за однієї умови. Сценарій цілком реальний у разі, якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.