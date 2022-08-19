Українські письменники створили у соцмережах віршований батл про Арестовича

Про це йдеться у відповідному дописі у Facebook.
Катерина живе у Каліфорнії, США. Блогерка розповідає про життя в Америці, відносини у подружжі та виховання чотирьох синів. У травні 2021 року вона посіла 37-ме місце у рейтингу найпопулярніших блогерів України, випередивши Євгена Клопотенка й Настю Каменських.
Максим — поет та маркетолог, який народився в Київській області. Вірші почав писати років в 11-12 років. Вже понад 30 років він пише з поперемінними сплесками активності та періодами затишшя.
“Це вам за те, шо не молитесь”
Знають усі – і дорослі, і діти:
Наш Арестович любить пиздіти.
Треба признати, пиздіти він вміє.
Він заміняє і Google, і ДІЮ.
Він замінив барбовал і віагру,
Карму почистить, полагодить чакру.
Погляд – кришталь, вольове підборіддя,
Посмішкой Льоша лікує безпліддя
Нахмурить брову – заганяє під плінтус,
А слово сказав як зробив кунілінгус
На вухах суспільства локшина – аль денте!
Як ви це робите, пане агенте?!
Він будь-яку зброю ласкає як кицю,
Старуха з косой* Олексія боїться.
Від співу його наливається жито,
Так гарно і вміло він вміє пиздіти.
Альоша подумав – країна воскресла,
До того ж наш Льоша красівий як Тесла
Сліпі кобзарі вже складають легенди
Як йшов по воді наш юнак в президенти
Катя:
Він знає, як вигнати біса з дитини
Чортів поборола ця світла людина
Масаж ловким поглядом вміє робити
О, як, екзорцисте, тебе не любити?!
О, як в Президенти тебе не бажати?
Влюбилась і я, і сусідка, і мати,
І батько, і дядько, і кум, брат і сват
Бо гарно пиздіти – найбільший талант
Максим:
А десь у кущах причаїлися
Чак Норіс із Брюсом Вілісом:
– Наш подвіг тоді був напрасний.
Який же він, сука, класний.
– Я від нього реально прусь!
А я же гетеро, Брюс!
– Я тебе розумію, Чак.
Арестович – крутий чувак!
За нього Казятин і Шостка
І дажє сама Катя Бльостка!
Катя:
Нехай горить любві багаття
За нього сама Бльостка Катя
І Ви, Максим, також за нього
У Льошу віримо, як в Бога!
Прийде й наробить тут порядки,
Родитимуть у зимку грядки
Я бачила на власні очі
Як його фото мироточить
Максим:
Вобщє-то всі на світі Льоші
Красиві, чесні і хороші.
Льоша Глизін, Льоша Панін.
Алєксєй міцний як камінь.
Резюмуємо – ну штош,
В президенти – тільки Льош!
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що до повномасштабної війни в Україні “вірили та готувалися”, проте не могли прийняти психологічно. На його думку, навіть експерти та навчені люди до останнього вважали провокації з боку РФ — демонстраційними діями.
- Деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.
- Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.
- Олексій Арестович вважає себе популярнішим у виборчому рейтингу за Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.