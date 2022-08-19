Українські письменники створили у соцмережах віршований батл про Арестовича

Українські поет Максим Коровниченко та письменниця, блогерка Катя Бльостка (Катерина Баррелл) опублікували в соцмережах віршований батл, де у гумористичній формі розповідають про тезиси радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Про це йдеться у відповідному дописі у Facebook. Катерина живе у Каліфорнії, США. Блогерка розповідає про життя в Америці, відносини у подружжі та виховання чотирьох синів. У травні 2021 року вона посіла 37-ме місце у рейтингу найпопулярніших блогерів України, випередивши Євгена Клопотенка й Настю Каменських.

Максим — поет та маркетолог, який народився в Київській області. Вірші почав писати років в 11-12 років. Вже понад 30 років він пише з поперемінними сплесками активності та періодами затишшя.

“Це вам за те, шо не молитесь”

Знають усі – і дорослі, і діти: Наш Арестович любить пиздіти. Треба признати, пиздіти він вміє. Він заміняє і Google, і ДІЮ.

Він замінив барбовал і віагру, Карму почистить, полагодить чакру. Погляд – кришталь, вольове підборіддя, Посмішкой Льоша лікує безпліддя

Нахмурить брову – заганяє під плінтус, А слово сказав як зробив кунілінгус На вухах суспільства локшина – аль денте! Як ви це робите, пане агенте?!

Він будь-яку зброю ласкає як кицю, Старуха з косой* Олексія боїться. Від співу його наливається жито, Так гарно і вміло він вміє пиздіти.

Альоша подумав – країна воскресла, До того ж наш Льоша красівий як Тесла Сліпі кобзарі вже складають легенди Як йшов по воді наш юнак в президенти

Катя: Він знає, як вигнати біса з дитини Чортів поборола ця світла людина Масаж ловким поглядом вміє робити О, як, екзорцисте, тебе не любити?! О, як в Президенти тебе не бажати? Влюбилась і я, і сусідка, і мати, І батько, і дядько, і кум, брат і сват Бо гарно пиздіти – найбільший талант

Максим: А десь у кущах причаїлися Чак Норіс із Брюсом Вілісом: – Наш подвіг тоді був напрасний. Який же він, сука, класний. – Я від нього реально прусь! А я же гетеро, Брюс! – Я тебе розумію, Чак. Арестович – крутий чувак! За нього Казятин і Шостка І дажє сама Катя Бльостка!