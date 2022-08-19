російсько-українська війна

20 серпня

00:06 Українські письменники створили у соцмережах віршований батл про Арестовича

19 серпня

23:15 Прикордонники нагородили медаллю пенсіонера, який з рушниці збив російський літак
22:44 В окупованому Севастополі пролунали вибухи
22:21 У Мінкульті розповіли, як відзначатиметься цьогорічний День Незалежності України
21:41 CNN підтвердили правдивість відео з військовою технікою РФ на ЗАЕС
21:05 У Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи — ЗМІ
20:53 Путін дав згоду на відправлення місії МАГАТЕ на ЗАЕС
20:25 У США оголосили новий пакет військової допомоги для України вартістю $775 мільйонів
19:21 «Жахлива війна через зухвале вторгнення армії РФ»: Чемпіон світу з боксу Олександр Усик засудив російську агресію
18:59 Київський метрополітен змінить режим роботи на 4 дні
18:30 На фронті загинув активіст ГО «Справа Громад» Юрій Каракай
17:28 РФ намагається запустити «Північний потік-2», аби втриматись на ринку Європи — міністр енергетики
17:23 Супутник пролітає над територією України двічі на добу: Притула розповів про його технічні характеристики
16:42 У Маріуполі загарбники почали різати на брухт металургійний комбінат імені Ілліча
16:17 Згідно з дослідженням, майже половина смертей від раку пов’язана з факторами ризику, яких можна уникнути – CNN
15:30 Громадські організації у своїй заяві закликали Мінцифру не руйнувати сферу відкритих даних в Україні
15:19 Прем’єр-міністерка Фінляндії обурена тим, що до ЗМІ потрапило відео з її «бурхливої вечірки»
14:42 «Путін програє інформаційну війну в Україні» – керівник розвідки Великої Британії
14:40 Обстріл гуртожитку у Харкові: кількість жертв зросла до 15-ти
14:19 «Метрополія, яка атакує свою колонію»: Лещенко про повномасштабне вторгнення РФ в Україну
13:52 «Я нагадав президенту Зеленському, що ми можемо провести його зустріч з Путіним» – Реджеп Ердоган
12:59 Члени бюро парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС закликали негайно вивести російські війська із ЗАЕС
12:17 На День Незалежності України окупанти планують провести «судилище» у Маріуполі над захисниками «Азовсталі»
12:10 СБУ викрила спробу ФСБ РФ встановити «жучки» у кулуарах Верховної Ради
11:54 Фотограф «Азовсталі» Дмитро Козацький, який перебуває у полоні РФ, зміг подзвонити рідним
11:29 У Маріуполі окупанти замість меморіалу пам’яті загиблим українським військовим планують встановити новий тотем
11:25 США підтримують удари України по військових складах РФ на території окупованого Криму – Politico
11:02 За добу ЗСУ знищили 4 склади боєкомплектів та 2 бази російських армійців
10:43 Українці, які перебуватимуть у Польщі понад 183 доби, повинні сплатити податки відповідно до міжнародних зобов’язань
10:36 РФ намагається змусити ЗСУ зосередити свої війська на Харківському напрямку, аби уникнути їх контрнаступу – британська розвідка
09:58 Путін планує особисто приїхати на саміт G-20 – президент Індонезії
09:42 362 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну
09:17 Під ранок окупанти обстріляли декілька районів Харкова: загинула одна жінка

Українські письменники створили у соцмережах віршований батл про Арестовича

Українські поет Максим Коровниченко та письменниця, блогерка Катя Бльостка (Катерина Баррелл) опублікували в соцмережах віршований батл, де у гумористичній формі розповідають про тезиси радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича. 

Субота, 20 серпня 2022, 00:06
Підтримати

Фото: Instagram Арестовича
Про це йдеться у відповідному дописі у Facebook.
Катерина живе у Каліфорнії, США. Блогерка розповідає про життя в Америці, відносини у подружжі та виховання чотирьох синів. У травні 2021 року вона посіла 37-ме місце у рейтингу найпопулярніших блогерів України, випередивши Євгена Клопотенка й Настю Каменських.
Максим — поет та маркетолог, який народився в Київській області. Вірші почав писати років в 11-12 років. Вже понад 30 років він пише з поперемінними сплесками активності та періодами затишшя.
“Це вам за те, шо не молитесь”
Знають усі – і дорослі, і діти:
Наш Арестович любить пиздіти.
Треба признати, пиздіти він вміє.
Він заміняє і Google, і ДІЮ.
Він замінив барбовал і віагру,
Карму почистить, полагодить чакру.
Погляд – кришталь, вольове підборіддя,
Посмішкой Льоша лікує безпліддя
Нахмурить брову – заганяє під плінтус,
А слово сказав як зробив кунілінгус
На вухах суспільства локшина – аль денте!
Як ви це робите, пане агенте?!
Він будь-яку зброю ласкає як кицю,
Старуха з косой* Олексія боїться.
Від співу його наливається жито,
Так гарно і вміло він вміє пиздіти.
Альоша подумав – країна воскресла,
До того ж наш Льоша красівий як Тесла
Сліпі кобзарі вже складають легенди
Як йшов по воді наш юнак в президенти
Катя:
Він знає, як вигнати біса з дитини
Чортів поборола ця світла людина
Масаж ловким поглядом вміє робити
О, як, екзорцисте, тебе не любити?!
О, як в Президенти тебе не бажати?
Влюбилась і я, і сусідка, і мати,
І батько, і дядько, і кум, брат і сват
Бо гарно пиздіти – найбільший талант
Максим:
А десь у кущах причаїлися
Чак Норіс із Брюсом Вілісом:
– Наш подвіг тоді був напрасний.
Який же він, сука, класний.
– Я від нього реально прусь!
А я же гетеро, Брюс!
– Я тебе розумію, Чак.
Арестович – крутий чувак!
За нього Казятин і Шостка
І дажє сама Катя Бльостка!
Катя:
Нехай горить любві багаття
За нього сама Бльостка Катя
І Ви, Максим, також за нього
У Льошу віримо, як в Бога!
Прийде й наробить тут порядки,
Родитимуть у зимку грядки
Я бачила на власні очі
Як його фото мироточить
Максим:
Вобщє-то всі на світі Льоші
Красиві, чесні і хороші.
Льоша Глизін, Льоша Панін.
Алєксєй міцний як камінь.
Резюмуємо – ну штош,
В президенти – тільки Льош!
Теги: батл, війна, вірш, Олексій Арестович, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook