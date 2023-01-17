В Агентстві з розшуку і менеджменту активів відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які арештовано в Україні після 24 лютого 2022 року та передані в управління до АРМА.

Про це повідомляє State Watch з посиланням на повторну відповідь АРМА на звернення аналітиків Trap Aggressor у звʼязку із відкриттям провадження Омбудсменом через приховування інформації про російські активи.

Зазначається, що в АРМА також відмовились надавати дані про результати управління арештованими активами, після звернення представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з інформаційних прав.

Після остаточної відмови АРМА оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України передано в управління, у секретаріаті Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

Як зазначають в АРМА, надавати інформацію вони відмовилися з двох причин:

інформацію про перелік російських та білоруських активів, їхньої вартості та власників внесли до службової інформації у звʼязку з дією воєнного стану та його загрозами;

Агентство не веде окремого обліку російських та білоруських арештованих активів, а також не має інформації про отриману суму від їх реалізації.

“Щодо надання даних у розрізі російських та білоруських активів, а також інформації стосовно загальної суми від їх продажу та розміру надходжень до бюджету, інформуємо, що вказані відомості жодним чином не створюються чи опрацьовуються в процесі виконання АРМА своїх повноважень. Формування ж інформації за запитуваними Вами критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення”, – заявили в Агентстві.

Натомість в Trap Aggressor наголосили, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів.

До прикладу, у листопаді АРМА ​​повідомила про відбір управителя для активів ПрАТ “Вінницяпобутхім”, кінцевим бенефіціарним власником якого є російська компанія.

“Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА”, – наголошують в Trap Aggressor.

Раніше аналітики повідомляли, що Омбудсмен відкрив щодо АРМА провадження через приховування інформації про російські активи за зверненням Trap Aggressor.

Варто зауважити, що наприкінці листопада 2022 року в АРМА заявили, що не володіють інформацією про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України.