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До АРМА передали активи російського олігарха на майже 800 млн грн

Арештовані за матеріалами Нацполіції активи російського олігарха на майже 800 мільйонів гривень передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Вівторок, 3 січня 2023, 20:54
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Зображення: mvs.gov.ua

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України

Мовиться  про десятки тисяч тонн залізної руди, яку мали намір доставити морським транспортом підприємствам ВПК РФ, зокрема ракетобудівним.

У відомстві зазначили, що правоохоронці продовжують проводити комплекс системних заходів, завдяки яким виявляють й надалі спрямовують на користь держави активи представників російського олігархату та холдингів, причетних до фінансування широкомасштабної війни РФ проти України.

Відтак, співробітники слідчого управління Одеської поліції, облуправління стратегічних розслідувань та прокуратури виявили 50 000 тонн залізної руди в одному з портів.

У межах кримінального провадження на понад 50 000 тонн залізної руди на суму 800 млн грн накладено арешт. Майно російського олігарха передано у комерційне користування до АРМА. Отримані кошти підуть на потреби Збройних сил України.

Зазначимо, що нещодавно в Україні арештували партію залізної руди вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова. Під час слідчо-оперативних дій встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 мільярди гривень.

За даними СБУ, знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який належить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники Російської Федерації намагались нелегально переправити морськими суднами на територію країни-агресорки. Крім того, після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

Теги: АРМА, заарештовані активи, МВС України, Нацполіція, повномасштабна війна, російський олігарх, російські активи, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки

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