Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).
Російські війська посилили просування зусиль у цих різних оточеннях, але не досягли жодного серйозного “прориву” чи значного прогресу у досягненні заявлених раніше цілей – забезпечення виходу на адміністративні кордони Донецької області або захоплення всього Донбасу.
Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що станом на 15 травня українські війська контролювали лише близько 10% території Луганської області (у порівнянні з 30% до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року).
Аналітики зауважили, що за минулий тиждень російські війська здобули більше місцевості, ніж у травні. Однак вони досягли цього, зменшивши масштаби своїх цілей — значною мірою залишивши операції навколо Ізюма та зосередившись на прифронтових містах: російські результати залишаються поганими, резюмують в ISW.
- Нагадаємо, в ISW заявили, що операції РФ з оточення Сєвєродонецька мали незначні успіхи, рухаючись на північ через Золоте. У Лимані (на північ від Сєвєродонецька) тривають бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання.
- Раніше начальник Генерального управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що переломний момент у війні в Україні настане не раніше серпня цього року, оскільки на даний час українські військові не мають достатньо озброєння для активних бойових дій.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення до кордонів 24 лютого можна буде вважати перемогою України у повномасштабній війні проти РФ.