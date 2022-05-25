Російські війська, ймовірно, намагаються досягти кількох одночасних оточень невеликих осередків українських сил у Донецькій та Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (зокрема Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та навколо українських укріплень в Авдіївці. Зусилля українських захисників змусили росіян відмовитись від цілі "великого оточення" на сході України.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Російські війська посилили просування зусиль у цих різних оточеннях, але не досягли жодного серйозного “прориву” чи значного прогресу у досягненні заявлених раніше цілей – забезпечення виходу на адміністративні кордони Донецької області або захоплення всього Донбасу.

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що станом на 15 травня українські війська контролювали лише близько 10% території Луганської області (у порівнянні з 30% до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року).

Аналітики зауважили, що за минулий тиждень російські війська здобули більше місцевості, ніж у травні. Однак вони досягли цього, зменшивши масштаби своїх цілей — значною мірою залишивши операції навколо Ізюма та зосередившись на прифронтових містах: російські результати залишаються поганими, резюмують в ISW.