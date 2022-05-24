Вчора операції Російської Федерації з оточення Сєвєродонецька мали незначні успіхи, рухаючись на північ через Золоте. У Лимані (на північ від Сєвєродонецька) тривають бої, оскільки російські війська намагаються перерізати українські лінії постачання.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

Дослідники ISW заявляють, російські націоналістичні діячі все частіше критикують невдачі російської “спеціальної військової операції” в Україні та закликають до подальшої мобілізації, яку Кремль, ймовірно, не бажає і не зможе проводити в короткостроковій перспективі. Всеросійська офіцерська асамблея, незалежна проросійська асоціація ветеранів, яка прагне реформувати російську військову стратегію заявила, що російська “спецоперація” не змогла досягти своїх цілей за три місяці, особливо після невдалої переправи через річку Сіверський Донець.

Водночас російські війська навколо Ізюма збільшили темпи повітряних і артилерійських ударів і, ймовірно, мають намір спробувати відновити застопорені наступальні дії найближчими днями.

Проте український контрнаступ на північний схід від Харкова продовжує загрожувати російським позиціям і змушує Росію вивести підрозділи з безперебійних наступальних операцій на сході України, щоб укріпити свої оборонні позиції поблизу Вовчанська.

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька і досягли незначних успіхів, щоб оточити місто 23 травня. Російські джерела стверджували, що російські війська очистили поселення Щедрищеве, що знаходиться безпосередньо на північний схід від Сєвєродонецька, і ведуть бої на околицях міста. Повідомляється, що російські війська штурмували Золоте і взяли під контроль пункти входу в місто, що дозволило б проштовхнутися на північ і завершити оточення Сєвєродонецька з півдня.

Росіяни, ймовірно, зроблять подальші незначні досягнення на захід від Попасної найближчим часом, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут.