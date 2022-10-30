Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що для проєкту "Армія дронів" вже законтрактували 1033 безпілотників на суму майже 2 млрд грн. На потреби Збройних Сил України закуповують як БПЛА від міжнародних виробників, які використовують країни НАТО, так і дрони, які виробляють в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністр зазначив, що компетенція наших ЗСУ зростає з кожним днем, і це дозволяє отримувати конкурентну перевагу на полі бою.

“Наша артилерія стає більш влучною, а оператори дронів щохвилини знищують броньовану техніку. В “Армії дронів” ми враховуємо запити військових, і на їхні потреби закуповуємо дрони як міжнародних, так і українських виробників”, — зазначив Федоров.

За його словами, ціль проєкту — розвиток українських виробників БПЛА. Міноборони контрактує розвідувальні дрони від українських виробників — Фурія, ПД-2, Лелека. А ціль Мінцифри — масштабувати та дати змогу розвиватися компаніям, які займаються ударними дронами.

У відомстві вже уклали контракти з чотирма українськими компаніями, що дозволить купити близько 1000 невеликих ударних дронів. До цього виробники були непублічними, але їхні дрони вже пройшли випробування на полігоні та довели свою ефективність. І, за словами міністра, зовсім скоро будуть працювати на полі бою.

Він наголосив, аби ефективно використовувати закуплені БПЛА, потрібно навчати пілотів дронів, це одна зі складових частин проєкту Армія дронів.

“Ми співпрацюємо з 20 школами та вже навчили понад 1260 військових”, – розповів Федоров.

Довідка. Проєкт “Армія дронів” — ініціатива в межах UNITED24, яка синхронізована з Генштабом, ГУР, Міноборони, СБУ. Усі дрони закуповують за запитом військових, а також з урахуванням їх ефективності та навичок керування дронами.