Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.
Менш ніж за дві доби українці пожертвували 150 мільйонів гривень. Ціллю цього збору були 100 мільйонів гривень.
Вони мають допомогти виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе, захищаючи від їхніх ударів об’єкти критичної інфраструктури України.
Серед усіх, хто “задонатив” кошти, розіграють спеціальний наклад браслетів з останньої партії Азовсталі. Це 1000 браслетів з написом “Вірю ЗСУ”, сто з яких власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний.
Браслети не можна купити, а можна лише виграти за “донат” від 5 грн на банку в Моно. Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.
- Збір коштів “на помсту” росіянам, який ініціювали телеведучий та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков, завершено. На придбання дронів-камікадзе українці зібрали 352 млн грн, що на 252 млн грн більше, аніж очікувалося.
- Нагадаємо, що у відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня було відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали телеведучий та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
- 14 жовтня, війська протиповітряної оборони України знищили вісім іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” на південному та східному напрямках.