Сьогодні, 15 жовтня, завершився збір від українського банку Monobank та платформи UNITED24 на спеціальні системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахідів”.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

Менш ніж за дві доби українці пожертвували 150 мільйонів гривень. Ціллю цього збору були 100 мільйонів гривень.

Вони мають допомогти виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе, захищаючи від їхніх ударів об’єкти критичної інфраструктури України.

Серед усіх, хто “задонатив” кошти, розіграють спеціальний наклад браслетів з останньої партії Азовсталі. Це 1000 браслетів з написом “Вірю ЗСУ”, сто з яких власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний.

Браслети не можна купити, а можна лише виграти за “донат” від 5 грн на банку в Моно. Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.