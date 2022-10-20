Про це повідомило видання Bloomberg.

Сам актор був здивований успіхом проєкту. Він почав співпрацювати з United24 після телефонної розмови в Zoom із Зеленським.

“Дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, своїх людей, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі”, — сказав Гемілл.

“Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені новини про те, що відбувається. І вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я долучився до цього проєкту”, — поділився Гемілл.

Крім того, актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах. На ньому летів його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує імперія зла.

Нагадаємо, що у вересня американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.

Глава Української держави Володимир Зеленський поспілкувався з Марком Геміллом за допомогою відеозв’язку напередодні, 29 вересня.

Зеленський подякував американському актору за підтримку України.

“Марк, ти став першим послом, який допоміг Україні зібрати кошти на підтримку її захисників. Для українців це дуже багато значить. Як у “Зоряних війнах”, добро переможе зло, а світло переможе темряву. З тобою в команді немає іншого шляху”, – наголосив український президент.

У відповідь Гемміл наголосив, що “у цій довгій і нерівній боротьбі Україна потребує постійної додаткової підтримки”.

“Ось чому я отримав честь, коли президент Зеленський попросив мене стати послом “Армії дронів””, – сказав актор.

ДОВІДКА: Проєкт “Армія дронів” — це програма фандрайзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку. Вона закуповує, ремонтує та замінює безпілотники, а також навчає їх пілотів.