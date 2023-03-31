З 15 до 17 квітня у Відні відбудеться виставка українського мистецтва Art on the battlefront. Роботи 19-ти художників покажуть в оновленому приміщенні Künstlerhaus, де розташований один із найвідоміших у світі музеїв сучасного мистецтва – Albertina Modern.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що виставка Art on the battlefront – це рефлексії українських художників стосовно сьогодення, що фіксують відчуття актуальних подій. Відтак 19 авторів, що беруть участь у виставці, представляють мальовничі полотна, графіку, відео та діджитал-арт, скульптуру та інсталяцію.

Відкриття виставки розпочнеться з перформансу відомої української мисткині, перформансистки Марії Куліковської. Також на відкритті можна буде почути електронний музичний перформанс Heinalі – українського композитора та саундартиста Олега Шпудейка.

Відвідати виставку та придбати роботи українських художників можна буде з 15 до 17 квітня включно в Künstlerhaus. У відомстві зазначили, що кошти від продажу буде спрямовано у фонд реабілітації жінок-військових, створений українською ГО “Жіночий ветеранський рух”.

У виставці візьмуть участь 19 українських художників, серед яких: Михайло Алексеєнко, Петро Бевза, Юлія Бєляєва, Богдан Буренко, Андрій Блудов, Василина Врублевська, Петро Гронський, Василь Грубляк, Денис Метелін, Сергій Западня, Юрій Коваль, Віталій Кравець, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос (WaOne), Степан Рябченко, Олена Ємчук, Віталій Протосеня, Юрій Сивирин.

“Більшість митців не намагається зобразити події буквально, адже для цього є медіа, – коментує кураторка проєкту Світлана Старостенко. – Живописець Богдан Буренко, наприклад, обирає шлях фіксації відчуттів, що застигли у просторі та часі. За допомогою образів із тваринного світу він створює наче стоп-кадр жорсткого бою. Це момент затамованого подиху, а тривожні кольори та рублені лінії передають напругу очікування. Вже багато чого позаду. Яким буде фінал?”.

Довідково. Виставку ініціювала редакція українського Vogue, вона стане підсумком однойменного віртуального артпроєкту. Партнером виставки виступило Міністерство культури та інформаційної політики України, компанія Admixer, Künstlerhaus та Office Ukraine.